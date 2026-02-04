Alertan sobre posible fuga masiva de depósitos

Un reciente estudio de Standard Chartered alerta sobre los riesgos que el crecimiento de las stablecoins representa para los bancos tradicionales, previniendo una posible fuga masiva de depósitos.

¿Por Qué se Preocupa la Banca Tradicional?

El informe de Standard Chartered destaca que la rápida expansión de las stablecoins podría llevar a una significativa pérdida de depósitos en las instituciones financieras. La adopción de estas monedas digitales está en aumento, y su popularidad podría ocasionar un desapego de los ahorros hacia el sector cripto.

Impacto en los Bancos Medianos

Las consecuencias serían especialmente severas para las instituciones financieras medianas, que dependen en gran medida de los depósitos. Según el informe, podrían perder hasta un tercio de los depósitos en función del crecimiento de las stablecoins, actualmente valoradas en más de u$s300.000 millones.

La Erosión de los Ingresos por Intereses

Un punto crítico para los bancos es el margen de interés neto (NIM), el cual se ve afectado a medida que más fondos se desplazan hacia las stablecoins. Geoff Kendrick, experto en análisis del banco, sostiene que cada dólar que abandona el sistema financiero convencional reduce la capacidad de los bancos para generar ingresos.

Regulaciones en el Horizonte

La situación es aún más compleja por un escenario regulatorio incierto. La propuesta de la Ley CLARITY en Estados Unidos, que busca limitar el pago de intereses sobre las tenencias de stablecoins, aún no ha sido aprobada en el Congreso.

Visiones Opuestas

Aunque hay preocupaciones sobre una posible crisis bancaria, Jeremy Allaire, CEO de Circle, considera que los temores son exagerados y argumenta que la estabilidad de las instituciones no está en riesgo inmediato.

¿Una Fuga de Capitales desde las Stablecoins?

La creciente tensión en el mercado se evidencia en las recientes salidas de capital. Esta semana, las stablecoins reportaron retiros por u$s7.000 millones, la mayor cifra en varios meses. La capitalización de estas monedas cayó de u$s162.000 millones a u$s155.000 millones, lo que indica un cambio en el comportamiento de los inversores.

El Contexto de Caída Generalizada

Esta tendencia va de la mano con la baja de Bitcoin y otros activos digitales, lo que genera inquietudes en el ecosistema cripto. Las stablecoins, tradicionalmente vistas como un refugio de liquidez, ahora enfrentan un reto importante.

El Futuro de las Stablecoins

A pesar de la caída reciente, el volumen de transacciones en el 2025 había alcanzado los u$s4 billones anualizados, un incremento impresionante del 83% en comparación con el año anterior. Este crecimiento refuerza su papel como una infraestructura esencial para transacciones globales.