Human Rights Watch alerta sobre la ‘retórica hostil’ del Gobierno hacia periodistas

La organización Human Rights Watch ha encendido las alarmas sobre el clima de hostilidad hacia los medios de comunicación en Argentina, advirtiendo que esta actitud podría perjudicar la democracia en el país.

Denuncias de Hostilidad Hacia los Periodistas

El informe anual de HRW, presentado en Washington, destaca la retórica agresiva del presidente Javier Milei contra la prensa, con declaraciones en las que sugiere que “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y lanza acusaciones infundadas de soborno contra profesionales del periodismo.

Vigilancia y Control de los Medios

El informe también hace eco de un artículo del diario La Nación sobre un plan de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que buscaría monitorear a aquellos que “socavaran la confianza en el gobierno”. Desde el gobierno de Milei, se ha desmentido esta noticia.

Las Consecuencias de la Hostilidad

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, subrayó que este tipo de retórica “hace mal a la democracia argentina”, enfatizando que los periodistas deben tener la libertad de expresarse sin miedo a represalias o maltratos en redes sociales.

La Importancia de la Libertad de Prensa

Goebertus enfatizó que, en lugar de despreciar el periodismo, los argentinos deberían valorarlo, ya que es fundamental para resaltar casos de corrupción y abuso de poder.

Recortes y Restricciones en Derechos Sociales

El documento de HRW va más allá de la libertad de expresión. En su análisis, menciona que el segundo año del gobierno de Milei se ha caracterizado por recortes en financiamiento social y obstáculos a la libertad de reunión pacífica, así como intentos de debilitar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo.

Situación Económica y Social

A pesar de que se reporta una baja en la inflación, los precios de bienes esenciales han aumentado significativamente, generando una carga adicional para la población.

El Parlamento y la Justicia en Tiempos de Crisis

Desde hace años, el Congreso no ha logrado alcanzar la mayoría necesaria para nombrar a los altos funcionarios judiciales, lo que pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones democráticas. Además, se ha señalado la intención de ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema, un movimiento que ha sido utilizado previamente para asegurar el control político.

Corrupción en el Campo Político

El informe también aborda temas de corrupción, incluyendo la reciente confirmación de una pena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude. Asimismo, se ha planteado la investigación sobre el uso de redes sociales por el presidente Milei para promocionar una criptomoneda que resultó en grandes pérdidas económicas para los inversores.

Graves Acusaciones y Libertad de Expresión

El reporte menciona los audios que implican a Karina Milei en un escándalo de soborno, destacando que un juez prohibió la divulgación de grabaciones que podrían haber afectado su imagen, lo que evidencia una posible violación a la libertad de expresión.