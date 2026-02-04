Precio del Dólar Hoy: Miércoles 4 de Febrero de 2026

El dólar blue se presenta hoy con cifras que marcan la jornada cambiaria. Aquí te traemos todos los detalles sobre su cotización, así como otros tipos de cambio relevantes.

Cotización del Dólar Blue

En el mercado paralelo, el dólar blue se cotiza a $1.430,00 para la compra y $1.450,00 para la venta.

Cotización del Dólar Oficial

Según el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial tiene un valor de $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta hoy.

Cierre del Dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se encuentra a $1.450,20 para la compra y $1.464,90 para la venta.

Cierre del Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) se registra en $1.495,20 para la compra y $1.496,60 para la venta.

Cotización del Dólar Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.497,50 para la compra y $1.497,60 para la venta.

Cotización del Dólar Tarjeta

El tipo de cambio aplicable para las compras con tarjeta en el exterior se fija hoy en $1.904,50 como referencia del dólar tarjeta/turista.

Situación del Riesgo País

El riesgo país, que mide la diferencia entre las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense y los de otros países, se encuentra en 503 puntos básicos.