Días Favoritos para Ir a la Oficina: ¿Cuáles son y por qué?

El Nuevo Paradigma Laboral: ¿Cuándo y Por Qué Volvemos a la Oficina?

El debate sobre el trabajo presencial ha evolucionado en Argentina, marcando una nueva dinámica en la que se priorizan ciertos días de asistencia, optimizando productividad y conexión entre equipos.

La Presencialidad: Una Elección Estratégica En Argentina, el regreso a las oficinas ya no es una cuestión de «oficina sí u oficina no»; se ha transformado en una decisión más selectiva. Los trabajadores ahora optan por días específicos que combinan productividad y colaboración, y esta tendencia se está confirmando con estadísticas relevantes.

Preferencias en el Espacio de Trabajo Según Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica, el miércoles se ha convertido en el día con mayor asistencia en las oficinas de coworking en Buenos Aires. Esto se debe a que los empleados llegan «más motivados y descansados tras el fin de semana” y sin el agotamiento típico del cierre semanal. Un Cambio en la Rutina Laboral Esta elección no es aleatoria, sino que ha surgido de una reestructuración del trabajo que busca maximizar los beneficios de la presencia física en la oficina.

Datos de la Nueva Realidad Laboral El informe titulado “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral”, realizado por WeWork en colaboración con la consultora Michael Page, revela que el 48% de los trabajadores en Latinoamérica mantiene un esquema 100% presencial, mientras que otro 35% opta por una modalidad híbrida. Curiosamente, un 35% asiste más a la oficina hoy que hace un año, evidenciando un cambio importante en el comportamiento laboral. La Oficina: Un Espacio Revalorizado Contrario a la creencia de que la oficina está en desuso, esta ha regresado al centro del esquema laboral, aunque con un enfoque renovado. Más de la mitad de los empleados en la región prefiere un esquema híbrido, asistiendo uno o dos días a la semana.

Factores que Influyen en la Elección de la Modalidad La búsqueda de un balance se ve limitada por la rotunda negativa de un 18% de los trabajadores que no aceptarían un retorno a un modelo completamente presencial. También, el 30% se niega a asumir un empleo que no ofrezca opciones de remoto. Diferencias por Género y Generación Las preferencias varían notablemente entre edades y géneros. Un 38% de los baby boomers prefiere la modalidad presencial, en contraste con un 14% de la Generación Z, que ve la flexibilidad como un requisito fundamental.

Dinámicas de la Asistencia a la Oficina Un estudio de La Maquinita Co revela que los días más populares para trabajar en la oficina son el martes y el jueves, mientras que el lunes y el viernes se asocian más con tareas remotas. Este comportamiento refleja el deseo de que las jornadas presenciales tengan un propósito claro, como reuniones o trabajo colaborativo. La Perspectiva de los Empleadores Juan Manuel Otero, CEO de La Maquinita Co, destaca que las empresas han comenzado a considerar la presencialidad como un activo estratégico que mejora la productividad y la cultura organizacional, más que como un costo fijo.