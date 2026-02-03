Alertan sobre récord de ataques globales

Las empresas están sufriendo una ola de ciberataques que llega casi a los 2000 por semana, revelando la compleja intersección entre la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Check Point Software Technologies Ltd. ha publicado un alarmante informe donde se confirma que, en 2025, las organizaciones sufrieron un promedio de 1968 ciberataques semanales, un aumento impactante del 70% desde 2023.

En su Informe de Ciberseguridad 2026, Check Point señaló que los atacantes están utilizando cada vez más la automatización y la inteligencia artificial para llevar a cabo sus operaciones de manera más rápida y eficiente, simultáneamente en múltiples frentes.

Transformación en la Naturaleza de los Ataques

Lotem Finkelstein, vicepresidente de Investigación de Check Point, destacó que «la inteligencia artificial está cambiando no solo la cantidad, sino también la forma en que se llevan a cabo los ciberataques».

Además, enfatizó que los atacantes están transitando de tácticas manuales a un modelo más automatizado, lo que hace que la defensa ante este nuevo panorama requiera una revisión exhaustiva de las estrategias de seguridad, adaptándose a la era digital impulsada por la IA.

Hallazgos Clave del Informe

El informe pone de relieve que las herramientas de ataque que antes eran exclusivas de actores maliciosos altamente recursos ahora son accesibles para una gama más amplia de atacantes, lo que fomenta ataques más personalizados y efectivos.

ATAQUES AUTÓNOMOS Y ESTRUCTURADOS

Entre los datos más alarmantes, se destacan:

Autonomía en ataques: La inteligencia artificial se ha integrado en los flujos de trabajo de ataque, facilitando el reconocimiento, la ingeniería social y la toma de decisiones operativas. De hecho, el 89% de las organizaciones han recibido avisos de riesgos relacionados con la IA.

Ransomware en Fragmentación: Los grupos de ransomware se han descentralizado en unidades más pequeñas, aumentando las víctimas y dando lugar a un ecosistema más agresivo.

Expansión de técnicas de ingeniería social: Las campañas cibernéticas abarcan múltiples plataformas, incrementando el riesgo de ataques coordinados a gran escala.

Las campañas cibernéticas abarcan múltiples plataformas, incrementando el riesgo de ataques coordinados a gran escala. Aumento de vulnerabilidades: Dispositivos no supervisados y sistemas IoT están ahora siendo utilizados como puntos de entrada para ataques.

Recomendaciones para Fortalecer la Ciberseguridad

Ante este panorama, es esencial que las organizaciones reconsideren y fortalezcan sus estrategias de seguridad. Check Point ofrece las siguientes recomendaciones: