Racing cae 3-1 ante Tigre y suma su tercera derrota consecutiva en el Apertura

El espectáculo en el Estadio José Dellagiovanna dejó huella. Tigre se impuso 3-1 a Racing en una emocionante jornada del Torneo Apertura, alcanzando la cima de su zona mientras la Academia sigue sin sumar puntos.

Un Comienzo Intranquilo en Victoria

El partido inició con un ritmo cauteloso, donde las emociones brillaron por su ausencia. La primera opción clara llegó de la mano de Jabes Saralegui, quien obligó a Facundo Cambeses a dar lo mejor de sí. Tigre tomó la delantera, mientras que Racing se mostraba más reservado, confiando en Adrián “Maravilla” Fernández para abrir el juego.

El Gol que Abre la Puerta

Justo antes del descanso, en el minuto 48, Tigre capitalizó una contra que terminó en gol. Ignacio Russo, con una astuta asistencia a David Romero, quien realizó una espectacular corrida desde casi la mitad de la cancha, superando a Cambeses para marcar un golazo que desató la euforia local.

*El golazo de David Romero

La Reacción de Racing

En el segundo tiempo, Racing intentó reagruparse y buscar el empate. Un gran esfuerzo de Felipe Zenobio mantuvo su arco intacto, parando un potente disparo de “Maravilla” Martínez. Aún así, el dominio de Racing era evidente, y se concretó en el minuto 80 cuando Gabriel Rojas igualó con un zurdazo implacable.

*El empate parcial de Racing

Tigre Vuelve a Golpear

Sin embargo, Tigre no se dejó amedrentar. A los 85 minutos, Ignacio Russo, tras una serie de rebotes, se hizo con el balón y, con un tiro cruzado, volvió a colocar a su equipo en ventaja. La precisión y la astucia definieron este tanto crucial.

*El segundo tanto del Matador

El Desenlace Emocionante

En la recta final del encuentro, Gonzalo “Pity” Martínez, recuperando el balón en el medio campo, corrió por la banda izquierda y definió con maestría, cerrando el marcador 3-1. Su festejo estuvo cargado de emoción, rompiendo en llanto tras más de un año sin marcar un gol.

Un Partido que Marca Caminos

Con esta victoria, Tigre alcanza los 7 puntos en la tabla y se instala en lo más alto de la Zona B, junto a River Plate. Por su parte, Racing aún no ha podido sumar y ocupa el último lugar.

Próximos Desafíos

La próxima jornada enfrentará a ambos equipos nuevamente este sábado. Racing enfrentará a Argentinos Juniors a las 18:00, mientras que Tigre visitará a River Plate desde las 20:00, en un choque importante por el liderazgo de su grupo.

Formaciones de los Equipos

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Sebastián Medina; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Matko Miljevic, Valentín Carboni; Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Pablo Echavarría | VAR: Álvaro Carranza

Estadio: José Dellagiovanna | Hora: 19:45 | TV: ESPN Premium