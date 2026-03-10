Alertan sobre Usurpaciones de Terrenos

Un devastador incendio forestal se desató en el sur de Mar del Plata, arrasando aproximadamente 200 hectáreas y movilizando a equipos de bomberos de varias localidades para controlar la situación.

El foco del incendio se situó en las áreas de La Serranita y El Marquesado, ubicadas en el límite entre General Pueyrredón y Balcarce. Desde el inicio del fuego el domingo, se han utilizado más de 50 mil litros de agua para intentar sofocar las llamas, que persistieron hasta las primeras horas del martes.

El avance implacable del fuego

Durante la jornada del lunes, las llamas se extendieron hacia el barrio «Las Antenas». En esa área, se destacaron los esfuerzos de tres autobombas y tres camionetas del servicio de Incendios Forestales de la provincia. También se unieron al esfuerzo de control unidades de Prefectura, un camión del Emvial y obras sanitarias.

La preocupación de los vecinos

El fuego, que se localizó principalmente a lo largo de la Ruta 226, generó gran inquietud entre los residentes cuando, alrededor de las 18 horas, el viento cambió de dirección, acercando las llamas a áreas urbanas cercanas a la Ruta 11. Según relatos de los vecinos, el incendio estuvo a pocos metros de las primeras calles pobladas, intensificando aún más el temor en la comunidad.

Esfuerzos para controlar la situación

Para crear un cortafuego y detener su avance, se realizó un arado con tractores, tal como informó Alfredo Rodríguez, responsable de Defensa Civil. Sin embargo, las llamas continuaban su curso destructivo.

Numerosos vecinos se unieron a los bomberos para colaborar en la lucha contra el fuego, que, según reportes locales, consumió más de 200 hectáreas de pastizales antes de ser finalmente controlado.

La acción de los brigadistas

Cerca de 70 brigadistas, apoyados por autobombas de diferentes municipios como Balcarce, Maipú y Chascomús, participaron en la operación de contención del incendio. Para las primeras horas del martes, el fuego fue finalmente controlado, aunque tuvo que ser evacuada parte de la población debido a la densa nube de humo.

Federico Tercero, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento de El Marquesado, destacó el trabajo incansable de los bomberos, así como la valentía de los vecinos que apoyaron con agua y otros recursos. «Tenemos un cuerpo de bomberos excepcional que dio todo para apagar el incendio», afirmó emocionado.

Una inquietante posibilidad de origen

El origen del incendio aún no está claro. Tercero señaló la preocupante tendencia de usurpaciones en la zona y sugirió que este tipo de incidentes podrían estar vinculados a esos intentos. “No sabemos qué lo causó, pero hay demasiadas coincidencias», advirtió.

En febrero del año pasado, un incendio similar devoró unas 60 hectáreas, un episodio que dejó una huella indeleble en la memoria de la comunidad, asociándolo también con intentos de ocupación de terrenos en la región.