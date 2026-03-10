Precios de Combustibles en Corrientes: YPF, Shell, Axion y Puma al Día

La tensión en Medio Oriente, clave en el abastecimiento mundial de petróleo, no parece afectar drásticamente los precios de combustibles en Corrientes. Las cámaras empresariales aseguran que los aumentos serán moderados, brindando tranquilidad a los consumidores.

En medio de un contexto global incierto, el sector de combustibles en Corrientes se muestra estable. Expertos y representantes empresariales aseguran que, aunque hay volatilidad en los mercados internacionales, el impacto en los precios locales será contenido.

Néstor Acevedo, gerente del Grupo GLG, que opera estaciones de servicio bajo las marcas Shell y Axion, expresó que aunque la presión sobre el costo del petróleo es evidente, hasta ahora no se prevén modificaciones drásticas en los precios que se trasladan a los surtidores. «Es positivo que los valores no sufrirán cambios significativos en el corto plazo», destacó en una entrevista.

Precios de combustibles en Corrientes

En Corrientes, los precios de los combustibles varían según la marca y la ubicación. A continuación, se detallan los costos actuales por litro en las principales estaciones de carga de la provincia:

YPF: Nafta Súper a $1.756, Infinia a $1.899, Diésel 500 a $1.937 y Diésel Infinia a $2.029.

Shell: Nafta Súper a $1.809, V-Power a $2.036, Evolux Diésel a $1.999 y V-Power Diésel a $2.169.

Axion: Nafta Súper a $1.756, Quantum a $2.049, Diésel a $1.949 y Quantum Diésel a $2.149.

Puma: Nafta Súper a $1.753, Premium a $2.088, Puma Diésel a $2.026 y Ion Diésel a $2.202. Se destaca que para algunos sectores, como motos y remises, el litro de Súper tiene un valor diferencial de $1.710.

Abastecimiento garantizado a pesar de la incertidumbre

A pesar de los desafíos logísticos que presenta ser una zona de frontera, el sector asegura que no habrá problemas de abastecimiento. La expectativa es que, aunque el panorama del mercado global es cambiante, los ajustes en Argentina serán de carácter técnico y no desmedido.

Con el conflicto en Medio Oriente como telón de fondo, los ojos del sector permanecen alerta ante cualquier eventualidad que pueda influir en la producción o el transporte de crudo, ya que esto podría tener repercusiones en los precios locales en las próximas semanas.