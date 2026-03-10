Victoria Villarruel se prepara para 2027: enfrentamientos con Milei y giras por el país

La apertura de sesiones del Congreso expone la creciente fractura entre el Presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, marcada por gestos fríos y un contexto de incertidumbre política.

Un Inicio Frío y Protocolar

El 1° de marzo, la atención se centró en la relación deteriorada entre Milei y Villarruel. A su ingreso al recinto, se vio un saludo superficial, casi obligado, que no pasó desapercibido. Sin embargo, el momento más polémico ocurrió cuando Karina Milei, hermana del Presidente, fue empujada por Villarruel en un intento de ocupar una posición cercana a Milei, lo que desató especulaciones sobre las luchas internas de poder.

Tensión en el Discurso del Presidente

Durante su discurso, Javier Milei se refirió a los «ataques sin precedentes» que su administración ha enfrentado, haciendo alusión a traiciones dentro del sistema. En un gesto sutil, pero claro, aludió a Villarruel mientras afirmaba que ciertos “propios” deseaban el poder.

Respuesta de la Vicepresidenta en Redes Sociales

En respuesta a las insinuaciones del Presidente, Villarruel utilizó sus redes sociales para reafirmar su compromiso con su cargo: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo”. Este mensaje refleja la fractura en su relación y la falta de comunicación fluida con la administración actual.

Una Mirada al Futuro: Ambiciones de Villarruel

A pesar de la tensión, Villarruel parece estar enfocada en su futuro político. Aumentó sus giras por el país y se ha distanciado del enfoque económico del Gobierno, abogando por el apoyo a la industria nacional y estableciendo lazos con diversos sectores políticos, incluyendo algunos del peronismo conservador.

Construyendo un Espacio Propio

Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, en su entorno comienzan a hablar de la creación de un espacio más nacionalista y productivista. “Ella no se va a jubilar”, comentan cercanos a la vice, lo que sugiere que está acumulando capital político para futuras disputas.

Persistencia en un Contexto Difícil

Afrontando presiones internas, Victoria Villarruel se mantiene firme en su puesto, cada vez más consciente de su potencial para convertirse en una alternativa en el panorama político argentino. Con el año 2027 en su horizonte, la vicepresidenta se prepara para buscar un lugar destacado en la próxima contienda electoral.