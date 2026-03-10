IAS para Empresas: Potencia Tu Clima Laboral

Unión y Pasión: Cómo el «Prode Corporativo» Revoluciona el Clima Laboral en el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las empresas no solo planean su agenda de partidos, sino que buscan maneras de maximizar la productividad y cohesión de sus equipos. La solución está en el innovador «Prode Corporativo».

Con la tan esperada Copa del Mundo en el horizonte, las compañías están activamente considerando cómo evitar la caída en la productividad de sus empleados mientras aprovechan la oportunidad para fortalecer la colaboración entre sus equipos.

Prode Corporativo: Innovación y Comunicación

En este sentido, Bigbox ha lanzado su innovadora plataforma, el «Prode Corporativo», diseñada para transformar el fervor por el deporte en un impulsor de compromiso laboral.

Inicialmente creada como un proyecto interno por el equipo de IT, esta plataforma se ha convertido en una unidad de negocios B2B que ya cuenta con la participación de más de 40 empresas a lo largo de la región.

Soluciones Digitales para Equipos Globales

El «Prode Corporativo» aborda uno de los mayores retos que enfrentan los gerentes de Recursos Humanos: la dispersión de los equipos en diferentes ubicaciones. Esta herramienta es completamente digital, personalizable y accesible en versiones web y móvil, facilitando la creación de ligas internas con rankings en tiempo real.

“Nació de la pasión y la necesidad de experimentar”, comenta Franco Giacosa, Product Manager de Bigbox, quien junto a Bautista Mazzei, analista de flujos de trabajo, ha convertido esta idea en una solución escalable que ofrece rápida activación y sencilla operatividad para empresas con presencia en múltiples mercados.

Generando Compromiso Más Allá del Juego

Las empresas no solo buscan predecir resultados; la herramienta también sirve como un canal de comunicación interno.

Facundo Sourigues, Director Comercial de Bigbox, destaca que el objetivo es aprovechar el entusiasmo generado por el Mundial para fomentar una participación efectiva y medible dentro de las organizaciones.

Beneficios Clave de la Plataforma

Además de adivinar resultados, el «Prode Corporativo» brinda varias ventajas:

Fomento del sentido de pertenencia: Une a compañeros de distintas áreas para perseguir un objetivo común.

Reconocimiento gamificado: Los puntos obtenidos pueden ser canjeados por experiencias únicas como cenas o actividades recreativas.

Networking interno: Estimula la interacción entre colaboradores que normalmente no tendrían el espacio para comunicarse.

En un contexto laboral donde el talento es extremadamente competitivo, las empresas que empleen herramientas tecnológicas para capitalizar la pasión por el Mundial estarán mejor posicionadas para fomentar un ambiente laboral positivo y cohesionado.