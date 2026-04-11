Alertas sobre la economía argentina: Dólares, deuda e inflación

La economista Carina Farah ofrece un panorama alarmante sobre el estado de la economía argentina, marcando cómo factores políticos y económicos se entrelazan en un contexto de inestabilidad.

Desafíos Políticos y Económicos

Farah enfatiza que la situación actual está fuertemente influenciada por la relación con Estados Unidos y las realidades económicas locales. A su juicio, la posible llegada de nuevos dólares apenas aliviaría un poco las reservas del país.

Una Estructura Económica Fragil

La economista subraya una problemática histórica no resuelta: “la incapacidad crónica de Argentina para generar dólares genuinos.” Esto genera una dependencia del financiamiento externo, en un contexto de desigualdad donde algunos sectores progresan mientras otros se desploman, evidenciado por resultados industriales negativos.

Farah plantea un interrogante crucial: “¿Cómo puede Argentina empezar a generar dólares genuinos para saldar deudas en lugar de solo postergar los problemas?” Asegura que la asistencia internacional, especialmente de Estados Unidos, solo retrasa las verdaderas dificultades.

El Efecto del Dólar sobre las Divisas

En un análisis de la situación cambiaria, Farah destaca la preocupante relación entre un dólar bajo y la creciente fuga de divisas. “El dólar está barato, y muchos argentinos están optando por adquirir dólares o realizar compras en el exterior,” aclara.

Este fenómeno ha intensificado la salida de divisas, más crítica en meses recientes. Resulta notable que esto ocurra a pesar de las reservas netas negativas, lo que anticipa futuras tensiones económicas.

Confianza y Acceso a los Mercados de Deuda

La economista también señala un déficit de confianza en los mercados de deuda, donde, aunque el riesgo país ha disminuido, los niveles siguen sin ser atractivos para los inversionistas. “Estos más de 500 puntos dejan claro que Argentina no es vista como un destino confiable,” afirma.

Perspectivas sobre la Inflación

Respecto a la inflación, Farah no ve mejores perspectivas a corto plazo. “No creo que baje del 3% a menos que ocurra algún milagro estadístico,” expresa, señalando la presión de los precios de alimentos y el efecto de los combustibles a nivel global.