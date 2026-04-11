Milei podría retrasar su viaje a Jerusalén por motivos de seguridad

El Viaje de Javier Milei a Israel: ¿Realidad o Incertidumbre?

La posible visita del presidente Javier Milei a Israel, programada para abril, está bajo un manto de dudas debido a la situación bélica en Medio Oriente. ¿Podrá el mandatario argentino participar de las celebraciones por el Día de la Independencia israelí?

La Casa Rosada ha confirmado que Javier Milei tiene previsto viajar a Israel entre el 19 y el 22 de abril, donde se espera que participe en las conmemoraciones del Día de la Independencia. Sin embargo, la situación actual del conflicto en la región genera incertidumbre sobre si el viaje será seguro y, por ende, posible.

Condiciones de Seguridad como Prioridad

Las autoridades de la Casa Rosada están evaluando la seguridad del presidente cada día. Por este motivo, aún no pueden garantizar que la visita se lleve a cabo. La prioridad es asegurar un entorno adecuado y protegido para el jefe de Estado argentino.

Un Invitado Especial en un Evento Tradicional

Milei ha recibido una invitación para asistir a la ceremonia de encendido de antorchas, uno de los eventos más emblemáticos de la celebración, programada para el 21 de abril. Este encuentro marcaría su tercera visita oficial a Israel, en un período de coordinación cada vez más fuerte entre su gobierno y el Estado israelí.

Alineación Geopolítica

En una reciente entrevista con el diario español El Debate, Milei reafirmó su apoyo incondicional hacia las acciones de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán, destacando a Israel como “el bastión de Occidente” y vinculando su existencia a los valores del capitalismo.

Un Vínculo en Profundidad

Desde su elección, Milei ha ido estrechando la relación con el gobierno de Benjamin Netanyahu, destacando planes para trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Su cercanía incluye visitas al Muro de los Lamentos y homenajes en Yad Vashem, evidenciando un fuerte componente simbólico en su política exterior.

Reforzando Posiciones en Medio Oriente