Alfio Acosta lanza su libro sobre Alfonsín y la conexión con intelectuales en Rosario

La reciente presentación del libro “Alfonsín y los intelectuales. Una aproximación al liberalismo político desde Parque Norte” en Rosario, a cargo del politólogo y sociólogo Alfio Acosta, revoluciona el debate sobre la construcción del pensamiento democrático en Argentina.

La obra de Acosta se centra en la relación entre el ex presidente Raúl Alfonsín y destacados referentes intelectuales, con un enfoque particular en su icónico discurso en Parque Norte de 1985. Este texto se desarrolla en el marco de un evento organizado por Generación Invencible, un espacio que fomenta el diálogo político entre académicos, funcionarios y líderes de opinión.

Un Análisis del Discurso de Parque Norte

Durante la presentación, Acosta desglosó su investigación, que se propone explorar los giros ideológicos de los intelectuales durante la transición democrática y el impacto del liberalismo político en el discurso alfonsinista. Se resaltó la influencia de pensadores como John Rawls y referentes argentinos como Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ípola y Carlos Santiago Nino en la formulación del pensamiento de Alfonsín.

El Trípode Alfonsinista: Fundamentos del Pensamiento Democrático

Uno de los conceptos más destacados del libro es el “trípode alfonsinista”, que articula la visión democrática de Alfonsín sobre tres pilares fundamentales: participación política, ética de la solidaridad y modernización institucional. Acosta argumenta que la síntesis de estos elementos crea un marco donde se fusionan el liberalismo político y el socialismo democrático, orientado a construir un Estado efectivo y perdurable.

La Importancia del Diálogo entre Política e Intelectuales

El evento también contó con la participación de Franco Gatti, quien enfatizó la relevancia de la colaboración entre el ámbito político y el intelectual. Gatti resalta que los intelectuales jugaron un papel crucial en la formación del pensamiento de Alfonsín, no solo a través de la relación directa, sino también por las influencias teóricas que marcaron su gestión.

Asistieron numerosos funcionarios del gobierno de Santa Fe, así como académicos y líderes partidarios, lo que evidenció un interés significativo por la figura de Alfonsín y su legado. Este encuentro se consolidó como un importante espacio de reflexión sobre la democracia argentina contemporánea, destacando la necesidad de mantener el diálogo entre diversas voces del ámbito público.