Empresario fallece tras presunto maltrato en custodia por la detención de su hermano con Starlink

Un trágico suceso ha sacudido a Irán, donde un empresario ha perdido la vida a causa de golpizas recibidas mientras estaba bajo custodia. La Fundación Abdorrahman Boroumand, defensora de los derechos humanos, ha reportado el incidente, que resalta las tensiones sociales en el país.

La fatalidad del empresario Hesam Alaeedin, de 40 años, se suma a un clima de violencia y represión que preocupa a los organismos internacionales. Alaeedin se presentó ante las autoridades de seguridad para obtener información sobre su hermano detenido, quien enfrenta acusaciones por utilizar equipos de Starlink para acceder a internet.

Detalles del Caso

Según el informe de la fundación, Alaeedin también fue víctima de agresiones a manos de los agentes de seguridad. La situación se complica, ya que el conflicto con el uso de tecnología extranjera como Starlink genera un ambiente tenso, donde muchos ciudadanos han perdido el acceso a internet debido a un apagón impuesto por las autoridades.

Un Contexto de Impunidad y Desconexión

La falta de acceso a información independiente ha sido un obstáculo para verificar los detalles del caso de Alaeedin. Las restricciones a internet implementadas por el gobierno iraní han creado un velo de silencio en torno a acontecimientos cruciales, con la comunidad internacional clamando por transparencia.

La Familia Alaeedin y su Impacto Social

Alaeedin provenía de una conocida familia en Teherán, infortunadamente ligada a un centro comercial que lleva su nombre. Este sitio fue epicentro de protestas por el aumento de precios que estallaron en diciembre del año pasado, multiplicándose por diversas ciudades del país.

Advertencias de las Autoridades

En medio de esta crisis, las autoridades iraníes han avisado que aquellos que posean o utilicen equipos de Starlink podrían enfrentar consecuencias legales, intensificando aún más las preocupaciones sobre las libertades civiles en el país.

La Reacción de la Comunidad Internacional

La muerte de Alaeedin ha despertado la indignación tanto a nivel nacional como internacional. Defensores de derechos humanos están exigiendo justicia y un alto a la violencia institucional, así como el restablecimiento del acceso a internet para la población, que ha estado desconectada durante más de 60 días.