Startup argentina revoluciona el mercado chino y asegura $2 millones en financiamiento

La innovadora empresa argentina Alkemio, dedicada a la recuperación y separación de tierras raras, ha logrado captar una inversión de 2 millones de dólares para impulsar su tecnología ecológica y modular.

Alkemio, con sede en el barrio de Almagro en Buenos Aires, se especializa en desarrollar tecnologías sostenibles para la recuperación de tierras raras. La compañía cerró recientemente una inversión de **2 millones de dólares**, buscando expandir su operación en un mercado en crecimiento.

La ronda de financiamiento incluyó la participación de varios fondos internacionales, como el estadounidense VU Venture Partners y Dalus Capital de México, entre otros. También se sumaron inversores ángeles como Epic Angels y AngelHub, destacando el interés en la tecnología que propone esta startup.

Una Solución Innovadora a Nivel Global

Fundada en julio de 2023 por los científicos Federico Pereyra Bonnet, Lorena Molina Calderon y Ailín Svagzdys, Alkemio ha captado previamente 400.000 dólares de GRIDX y la aceleradora SkyDeck de la Universidad de California, Berkeley. La solución tecnológica de Alkemio consiste en modulares de refinamiento de tierras raras, vitales para la producción de imanes permanentes, utilizados en diversas tecnologías críticas como vehículos eléctricos, turbinas eólicas, y dispositivos de inteligencia artificial.

Demanda Creciente de Tierras Raras

Se estima que la demanda de tierras raras se ha duplicado desde 2015 y se proyecta un aumento adicional del 33% para 2030, reflejando el creciente uso de imanes permanentes en distintas industrias. Estos imanes, compuestos de neodimio y praseodimio, con aditivos de disprosio y terbio, son esenciales para mejorar la eficiencia energética y la miniaturización de dispositivos tecnológicos.

El Dominio Chino y Oportunidades para Occidente

En la actualidad, China controla el 60% de la producción mundial de tierras raras, lo que genera preocupación en Occidente. Debido a la reciente guerra comercial, el gobierno chino implementó controles de exportación, afectando gravemente a las automotrices estadounidenses y europeas. Esto ha llevado a un renovado interés en diversificar las cadenas de suministro de tierras raras, con proyectos en países como Australia, Estados Unidos y Brasil.

Alkemio y Su Enfoque Ecológico

La tecnología de Alkemio se basa en la producción de óxidos de alta pureza, utilizando un método que combina lixiviación con ácidos orgánicos y separación selectiva en condiciones acuosas, evitando el uso de solventes orgánicos. «Nuestra metodología reduce hasta un **80% el gasto de capital** y mejora la eficiencia en comparación con los métodos convencionales, que son altamente contaminantes», asegura Svagzdys.

Planes de Expansión y Futuro Prometedor

Con los fondos recaudados, Alkemio espera expandir su rango de elementos recuperables y optimizar su tecnología. La empresa ya cuenta con contratos de confidencialidad con socios en diversos sectores, trabajando con unos **15 aliados a nivel mundial**. Entre sus objetivos está incorporar un primer módulo a escala comercial en los próximos dos años, con un modelo de negocios basado en licencias y regalías.

La visión a medio plazo incluye la gestión de centros dedicados al reciclaje de tierras raras, capturando un valor significativo en la cadena global de suministro. Especialistas en inversión destacan que Alkemio podría representar una infraestructura crítica para la soberanía tecnológica de Occidente, al ofrecer una solución modular y sustentable que reduce la dependencia de métodos contaminantes.

Con la validación de su tecnología en un proyecto piloto en Estados Unidos, se espera que Alkemio abra las puertas a un futuro prometedor en la industria de tierras raras, transformando el manejo de estos recursos a nivel global.