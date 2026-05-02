Antauro Humala busca declarar la guerra a Chile por Arica y Tarapacá

Antauro Humala, figura polarizante del panorama político peruano y líder de los etnocaceristas, ha hecho declaraciones que han encendido el debate sobre la relación entre Perú y Chile. Humala, quien posee un oscuro historial delictivo, ha propuesto «recuperar» Arica y Tarapacá, territorios que Perú perdió tras la Guerra del Pacífico.

Declaraciones que inquietan al electorado

En una entrevista reciente con Perú21, Humala afirmó que su objetivo como nacionalista es recuperar territorios perdidos, planteando que esta acción podría realizarse tanto por medios diplomáticos como bélicos. Sus comentarios han sido interpretados como una reactivación de viejas tensiones entre ambos países, generando amplias críticas.

Revisión de tratados históricos

Humala también mencionó la necesidad de revisar acuerdos como el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima, que definen los límites fronterizos desde el conflicto del siglo XIX. Esta postura no solo ha provocado controversia entre analistas y políticos, sino que también ha incomodado a sus aliados en el partido Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez.

Posiciones radicales y resistencia internacional

Aparte de sus reclamos territoriales, Antauro Humala propuso aplicar el principio de «reciprocidad» en las relaciones con Chile, asegurando que los tratados bilaterales deben ser revisados «al pie de la letra». Además, afirmó que el Perú debe reivindicar «en los hechos» la soberanía sobre Arica y Tarapacá.

Un vistazo a la historia

Humala se refirió también a una frase de su padre, Isaac Humala, sobre invadir Chile «con fusil y pene», sugiriendo que refleja la historia de la humanidad. El exmilitar defendió sus ideas en torno a la violencia histórica en los conflictos y destacó la militarización en la expansión geopolítica de las naciones.

Las críticas se intensifican

Las declaraciones de Humala han provocando repudios tanto a nivel nacional como internacional. Su disposición a discutir una posible guerra se considera irresponsable por muchos analistas, quienes advierten que tales posturas podrían afectar las relaciones diplomáticas con Chile. La reacción de los ciudadanos también ha sido negativa, con muchos preocupados por la amenaza de una escalada en el conflicto.

Otras críticas y propuestas de seguridad ciudadana

Humala también se refirió al expresidente Pedro Castillo, sugiriendo que su caída se debió a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas durante un intento de golpe de Estado. En cuanto a la seguridad interna, el líder etnocacerista propone involucrar a las rondas campesinas en la lucha contra la delincuencia, además de promover facilidad en la obtención de armas legales para los ciudadanos.