Ali Larijani: Clave del Poder en Teherán

Advertencia de Ali Larijani: «Cuidado con ser eliminado»

En un tenso intercambio de palabras, Ali Larijani, principal figura de la seguridad iraní, lanzó una declaración contundente hacia el presidente estadounidense Donald Trump, sugiriendo que Tehran no teme a sus amenazas vacías.

Amenazas y diplomacia: el nuevo mensaje de Larijani

Ali Larijani, jefe de seguridad de Irán, utilizó su cuenta de X para advertir a Trump que no se descuide, insinuando que podría enfrentar serias consecuencias. «Irán no se amedrenta ante tus amenazas vacías. Aquellos mayores que tú intentaron eliminar a la nación iraní sin éxito», expresó Larijani.

Influencia dentro del régimen iraní

Larijani, quien ha marcado su regreso como figura central en la política iraní, ha cobrado relevancia desde que su hijo, Mojtaba Khamenei, fue designado como nuevo ayatollah. Su vínculo cercano con los líderes del régimen refuerza su poder en momentos críticos.

Los comentarios de Larijani intensifican el intercambio de reproches entre Teherán y Washington. Recentemente, advirtió que la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz estará en peligro mientras continúe el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Respuestas de Washington

La reacción de Trump fue contundente: prometió que cualquier intento de Irán por obstruir el tránsito en el estrecho sería respondido con una fuerza abrumadora. El mandatario desestimó a Larijani, indicando que no sabía quién era: «No tengo idea de a qué se refiere».

Larijani también prometió que el líder estadounidense «deberá pagar por los ataques de Estados Unidos e Israel» y advirtió que la respuesta de las fuerzas armadas iraníes sería más severa de lo que Trump podría imaginar.

Un político con un pasado complejo

Larijani, de 67 años, es secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y ha tenido una carrera marcada por su influencia en la política iraní. Ha tenido un rol crucial en las negociaciones nucleares de 2015 y ha servido en diversos cargos de relevancia, incluyendo el del líder parlamentario durante 12 años.

Además, su trayectoria incluye gestionar relaciones con potencias como Rusia y China, lo que subraya su importancia en la diplomacia iraní moderna.

Raíces familiares y controversias

Proveniente de una familia clerical prominente, Larijani ha afrontado acusaciones de corrupción en años recientes, lo que ha puesto en entredicho su imagen dentro del régimen. Sin embargo, su línea familiar y su educación lo posicionan como un «creyente verdadero» en los ideales del régimen.

Larijani sostiene un doctorado en filosofía, con un enfoque en las enseñanzas de Kant, lo que añade una dimensión intelectual a su figura en la política internacional.