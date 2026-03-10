Córdoba: Seguridad Privada Exige Portar Armas Letales

El secretario general de Suvico, Gustavo Pedrocca, ha iniciado un debate crucial para que unos 1.200 guardias privados en Córdoba puedan portar armas letales en puestos esenciales de seguridad.

Armas Letales: Una Necesidad para la Seguridad

Pedrocca argumenta que es imperativo discutir la capacidad de los agentes de seguridad privada. “Solicitamos que se evalúe la idoneidad y capacitación de estos profesionales, ya que muchos de ellos se encuentran en posiciones clave que requieren un manejo responsable de armas letales”, afirmó durante una reciente entrevista en el programa “Posta” de Canal C.

El líder de Suvico destacó la urgencia de contar con estos recursos, señalando que “tenemos alrededor de 1.200 puestos en barrios privados que necesitan un respaldo efectivo ante la creciente criminalidad”. Su preocupación nace de la situación de vulnerabilidad actual, en un contexto donde muchas veces se sienten desprotegidos.

Un Factor Disuasivo

Para Pedrocca, contar con un arma letal representa un elemento disuasivo frente a las organizaciones criminales, que constantemente realizan inteligencia sobre las operaciones de seguridad. “Son conscientes de nuestras rutinas y poseen tecnología avanzada como drones para supervisarnos”, detalló, advirtiendo que los delincuentes están un paso adelante al eludir la burocracia estatal.

“Necesitamos que los potenciales atacantes entiendan que estamos preparados para responder ante alguna intrusión”, enfatizó. De este modo, plantea la idea de que la seguridad privada debe estar equipada para hacer frente a situaciones críticas.

Modificación de Leyes de Seguridad

Para implementar esta medida, Pedrocca menciona la necesidad de modificar la legislación vigente. “Es esencial adaptar la ley de seguridad para permitir la utilización de armas de letalidad reducida en contextos específicos”, manifestó, señalando que la propuesta está siendo discutida con senadores y diputados a nivel nacional.

Sostiene que la seguridad privada está asumiendo un papel cada vez más relevante en el ámbito de la seguridad interior, defendiendo que lo que antes era terreno exclusivo del Estado, ahora incluye también a los operadores de seguridad privada ante el aumento de delitos más complejos.

Capacitación y Regulación

Pedrocca también subrayó la importancia de que solo aquellas personas que estén física y mentalmente aptas puedan portar un arma. “La salud mental es crítica en este contexto. No todos los operadores tienen la capacidad de manejar un arma de forma segura”, concluyó.