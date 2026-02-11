Aliados logran quórum, pero faltaron ausentes y no registrados

El Senado inicia el debate de la reforma laboral en medio de ausencias clave

La Cámara Alta da un primer paso en la discusión de la reforma laboral que impulsa el gobierno, aunque el panorama se complica por las notables ausencias de algunos senadores.

La sesión de este miércoles, presidida por Victoria Villarruel, marcó el inicio del debate sobre la reforma laboral enviada por el Ejecutivo. A pesar de las diferencias dentro de la coalición, se logró alcanzar el quórum gracias al apoyo de aliados del PRO, la UCR y algunos independientes.

Ausencias que inquietan al oficialismo

El secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, tuvo que insistir en múltiples ocasiones para que los senadores se registraran, ya que al principio solo 34 estaban presentes. Tras las reiteradas invitaciones, finalmente se logró el quórum con 38 senadores, aunque cuatro no se registraron.

El rol de los aliados

El bloque de La Libertad Avanza estuvo completo, con la presencia de 21 senadores, incluyendo a Luis Juez. La UCR también mostró su apoyo con 9 de sus 10 senadores presentes, mientras que el oficialismo logró la incorporación de Flavia Royón, cercana al gobernador de Salta.

La movilización de los provinciales

Además, varios senadores provinciales se hicieron presentes, entre ellos Beatriz Avila de Tucumán y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, todos alineados con sus respectivos gobernadores. También se sumó Julieta Corroza de Neuquén, respaldada por el mandatario local.

Críticas y apoyo dividido

A pesar del consenso logrado, la falta de participación de algunos bloques claves generó incertidumbre. El bloque Justicialista, liderado por José Mayans, y los dos senadores por Santiago del Estero de Gerardo Zamora, no asistieron al quórum.

Expectativas respecto a la votación

La situación se complica con la ausencia de los cinco senadores de Convicción Federal y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, quienes, aunque no anticiparon su voto, no están alineados con el proyecto del Gobierno, lo que podría poner en riesgo la aprobación.

Interrupciones inesperadas en el debate