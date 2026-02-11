Shakira ofrece concierto gratuito en Copacabana, al estilo de Lady Gaga y Madonna

El anuncio está hecho: Shakira será la estrella que iluminará la playa de Copacabana en Río de Janeiro con un recital gratuito en 2026. Una noticia que entusiasma a millones y que promete un espectáculo inolvidable.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, confirmó la esperada fecha: el sábado 2 de mayo de 2026. Este concierto es parte de la iniciativa Todo Mondo No Rio, que busca dinamizar la economía y el turismo local, y que ha sido un éxito en sus dos ediciones anteriores.

Un Evento de Proporciones Épicas

La serie de conciertos comenzó en 2024 con un impresionante show de Madonna, que atrajo a más de 1,6 millones de espectadores. En 2025, Lady Gaga superó ese número al reunir a 2,1 millones de fans en la misma playa. Ahora, la expectativa está en si Shakira podrá igualar o superar estas cifras.

Expectativas Altas para un Estrella Consagrada

Los medios brasileños sugieren que se espera atraer a más de un millón de personas, replicando el fenómeno turístico y económico de años anteriores. La elección de Shakira llega en un momento de ferviente expectativa, ya que los fanáticos habían elaborado diversas teorías sobre quién sería la artista seleccionada, incluyendo nombres como U2, Britney Spears y Rihanna.

Shakira: Un Vínculo Especial con Brasil

La cantante colombiana se encuentra en la cima de su carrera, gracias al éxito de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, que también la llevó a Argentina en dos ocasiones. Su relación con el público brasileño es fuerte, cultivada a través de su carisma y su dominio del portugués.

Un Cierre Épico para su Gira

Este recital frente al mar simboliza el cierre de una etapa poderosa en la carrera de Shakira. Se anticipa que el setlist incluirá hits como «BZRP Sessions #53», «Estoy Aquí», «Ciega, Sordomuda» y «Hips Don’t Lie». Además, la actuación promete durar alrededor de dos horas y media.

Un Acierto Turístico

Con la elección de Shakira, la Alcaldía de Río busca posicionar la música latina en el centro de su estrategia turística, atrayendo a visitantes de toda Sudamérica. El evento será transmitido en vivo por TV Globo, asegurando que la costa carioca se convierta en el epicentro de la cultura hispana.

Impacto Inmediato en el Turismo Local

Tras el anuncio del alcalde, las reservas en la zona hotelera del sur de Río comenzaron a incrementarse rápidamente, lo que indica el éxito inminente de esta estrategia que busca revitalizar el turismo en la región.