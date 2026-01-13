Alianza Lima vs. Unión: Horario del Partido de la Fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

¿A qué hora se enfrenta Alianza Lima a Unión Santa Fe? Todos los detalles del emocionante duelo

Alianza Lima se prepara para un partido crucial en la Serie Río de la Plata 2026, donde se medirá ante Unión de Santa Fe en Uruguay. A continuación, descubre todos los horarios y lo que se espera de este intenso enfrentamiento.

Datos del partido y horario de inicio

El encuentro entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe está programado para este miércoles 14 de enero en el Estadio Parque Saroldi. La acción comenzará a las 16:15 en Perú, Colombia y Ecuador. Los aficionados de Venezuela, Bolivia y Miami deberán ajustar sus relojes a las 17:15. En Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, el encuentro dará inicio a las 18:15.

Un partido decisivo para el equipo peruano

Este segundo encuentro es fundamental para que Alianza Lima busque su primer triunfo de la temporada. Después de una derrota inicial ante Independiente de Avellaneda, el técnico Pablo Guede confía en que su equipo pueda mejorar su rendimiento en la cancha.

La expectativa por el debut de Luis Advíncula

Uno de los puntos destacados de la jornada es la posible inclusión de Luis Advíncula en el once inicial. Su participación podría marcar la diferencia al aportar una nueva dinámica y fuerza al equipo blanquiazul, mientras se enfrenta a desafíos tácticos importantes contra el conjunto argentino.

Transmisión del encuentro

Los fanáticos de Alianza Lima podrán seguir el partido a través de Disney+ Premium, que transmitirá el encuentro en Perú y otros países de Sudamérica. En Argentina, la señal encargada será ESPN Premium. Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial, proporcionando actualizaciones en tiempo real y las mejores jugadas del encuentro.

Formaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Eryc Castillo, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Jairo Vélez; Federico Girotti y Paolo Guerrero.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Nicolás Paz, Lucas Ayala; Julián Palacios, Rafael Profini, Emilio Giaccone; Marcelo Estigarribia, Agustín Colazo y Ricardo Solbes.