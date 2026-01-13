Groenlandia se queda con Dinamarca: el primer ministro responde a la presión de Trump

En un momento de tensión geopolítica, el primer ministro de Groenlandia reafirma la lealtad de su pueblo hacia Dinamarca en lugar de Estados Unidos. Esta declaración llega en medio de presiones estadounidenses por la soberanía de la isla.

Un claro mensaje de preferencia por Dinamarca

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, sorprendió al mundo al afirmar que su pueblo optaría por Dinamarca sobre Estados Unidos si se les presentara esa decisión «aquí y ahora». En una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sus palabras reflejan un creciente descontento ante las intenciones de EE.UU. de adquirir la isla semiautónoma.

Las Intenciones de EE.UU. y la Resistencia Danesa

La administración de Donald Trump ha renovado su interés en Groenlandia, proponiendo la compra del territorio y argumentando que su posesión es esencial para la estrategia de defensa frente a Rusia y China. A pesar de las presiones, la primera ministra danesa dejó claro que cualquier intento de anexar la isla a la fuerza acabaría con la alianza transatlántica de la que forman parte.

La Estrategia Militar de Groenlandia

A pesar de ser vastamente deshabitada, Groenlandia es considerada un territorio estratégico por su ubicación entre América del Norte y el Ártico. Esta posición la convierte en un punto clave para los sistemas de defensa y vigilancia ante posibles amenazas.

EE.UU. ya mantiene una considerable presencia militar en la base Pituffik, donde más de 100 soldados están permanentemente destinados. Según acuerdos previos, el país norteamericano puede desplegar tropas a su antojo en la isla.

Groenlandia y la Crisis Geopolítica Actual

Durante la misma conferencia, Frederiksen arremetió contra la «presión completamente inaceptable» de su aliado más cercano, advirtiendo que lo peor podría estar por venir. En este contexto, el primer ministro groenlandés reiteró la clara postura de la isla, enfatizando que «Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos».

Apoyo internacional a Dinamarca

Recientemente, los países aliados de Dinamarca en la OTAN han manifestado su apoyo a la postura groenlandesa, afirmando que únicamente Dinamarca y Groenlandia son quienes deben decidir sobre sus relaciones internacionales. Estas naciones han destacado la importancia de la soberanía y la integridad territorial, valores fundamentales que deben respetarse.

Los Recursos Naturales de Groenlandia: Una Interés Creciente

Con el deshielo del Ártico, la atención hacia los recursos de Groenlandia ha ido en aumento. Se estima que la isla podría albergar minerales valiosos, como tierras raras y uranio, además de potenciales yacimientos de petróleo y gas. Este interés ha intensificado las tensiones sobre su futuro.

A medida que se desarrollan estos acontecimientos, el futuro de Groenlandia se presenta como un tema central en el escenario internacional, donde las decisiones que se tomen afectarán no solo a la isla sino también a las dinámicas de poder global.