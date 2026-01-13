Verano en el Museo Histórico Nacional: Diversión y Patrimonio para Todos

Durante este enero, el Museo Histórico Nacional y la Colección Histórica del Traje Argentino se consolidan como imperdibles ofertas culturales gratuitas en la capital argentina, con actividades para toda la familia.

En el corazón de San Telmo, en Defensa 1600, el Museo Histórico Nacional ofrece una agenda vibrante que abarca visitas guiadas, talleres, música en vivo y actividades solidarias, ideales para los días calurosos del verano.

Exploración Histórica a Través de Visitas Guiadas

Las visitas guiadas son una de las principales atracciones del museo, disponibles de miércoles a viernes en español e inglés, y los sábados en horarios variados. Los visitantes pueden sumergirse en las exposiciones Tiempo de Revolución y Tiempo de Provincias, que abordan los momentos clave en la historia argentina.

Descubriendo el Detrás de Escena

El domingo 25 de enero se llevará a cabo un recorrido exclusivo por la Reserva Patrimonial, donde se podrán apreciar objetos no exhibidos regularmente y conocer sobre la conservación de estas valiosas piezas.

Actividades para los Más Pequeños

La oferta cultural se amplía con talleres creativos diseñados especialmente para niños a partir de cinco años, acompañados por adultos. Actividades como Estación de juegos siglo XX, Mi libro acordeón y Quién es quién en la historia combinan diversión con aprendizaje sobre la rica herencia cultural del país.

Un Toque Musical para Todo Público

La música también ocupa un lugar destacado en la agenda. El mismo 25 de enero, la cantante Claudia Tejada se presentará en el patio del museo, ofreciendo un repertorio de clásicos en español para deleitar a grandes y chicos en un espectáculo gratuito.

Actividades en la Colección Histórica del Traje Argentino

Ubicada en Chile 832, la Colección Histórica del Traje Argentino también suma su oferta con talleres de diseño textil y actividades comunitarias. El 17 de enero, se llevará a cabo un taller de creación de colecciones, seguido por Un cuadradito abriga el día 25, que invita a tejer mantas solidarias para quienes más lo necesitan.

Con entrada libre y gratuita, estas iniciativas reafirmarán el valor cultural de los museos en enero, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar del verano porteño sin salir de la ciudad.