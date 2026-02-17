Alibaba lanza una innovadora actualización de su IA

En un movimiento audaz que marca un hito en el mundo de la inteligencia artificial, Alibaba ha presentado la última versión de su innovador modelo Qwen, elevando la apuesta en la carrera tecnológica que se intensifica con nuevas actualizaciones de sus competidores.

Novedades de Qwen: Un Salto Tecnológico

Alibaba Group Holding Ltd. ha desvelado una actualización significativa de su destacado modelo de inteligencia artificial, Qwen, diseñada para realizar tareas complejas a través de entradas de texto, fotografía y video, la cual promete revolucionar el sector. Según un comunicado, esta versión puede incluso analizar videos de hasta dos horas, proponiendo así un avance considerable en las capacidades de análisis multimedia.

Un Contexto de Competencia

La reciente actualización de Qwen3.5 se suma a una serie de innovaciones lanzadas por empresas rivales, como ByteDance Ltd. y Baidu. A medida que se aproxima el Año Nuevo Lunar, estas compañías buscan posicionarse favorablemente antes del esperado despliegue de la plataforma DeepSeek, que marcó un antes y un después en la inteligencia artificial en 2025.

Inversión y Visión a Futuro

Alibaba ha asumido un papel proactivo en la inversión de inteligencia artificial, con promesas de más de 53,000 millones de dólares para infraestructura y desarrollo. Eddie Wu, CEO de la compañía, indicó que esta inversión podría incrementarse a medida que la empresa busca mantenerse a la vanguardia del sector tecnológico.

La Batalla de Subsidios

Más allá del avance tecnológico, Alibaba se encuentra inmersa en una intensa guerra de subsidios con competidores como Tencent y Baidu. Juntas, estas empresas prevén un desembolso conjunto de 4,500 millones de yuanes (alrededor de 649 millones de dólares) para fomentar y conservar la lealtad de usuarios durante las festividades, impulsando así el uso de sus chatbots.

Integración de Servicios en la Aplicación Qwen

La aplicación Qwen, orientada al consumidor, está evolucionando hacia una plataforma integral, conectándose de manera fluida con el vasto ecosistema de comercio electrónico de Alibaba. Con 100 millones de usuarios, estos ahora pueden disfrutar de servicios como pedidos de té de burbujas y reservas de viajes, todo dentro de la misma aplicación.

Perspectivas Globales

Con el creciente uso de modelos de inteligencia artificial chinos, Alibaba se prepara para consolidar su posición en el mercado global, enfrentando los desafíos de una competencia feroz y un panorama tecnológico en constante evolución.