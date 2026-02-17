Descubre el lugar de la misteriosa desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn

Desaparece en Puerto Madryn una joven buzo: intensa búsqueda en el arrecife artificial

El caso de Sofía Devries, una joven de 23 años, conmueve a Puerto Madryn. Desapareció durante una inmersión de buceo con su novio, y la Prefectura está llevando a cabo un operativo exhaustivo para localizarla.

La desaparición de Sofía Devries ha dejado a Puerto Madryn en estado de alerta. La joven, de 23 años, perdió el rastro mientras buceaba en un arrecife artificial creado en 2017, donde se sumergió junto a otros tres buzos y tres instructores. Hasta el momento, la Prefectura realiza una búsqueda intensiva para dar con su paradero.

Detalles sobre el arrecife artificial

Este arrecife fue creado tras el hundimiento del pesquero chino Hu Shun Yu 809, ubicado a 30 metros de profundidad frente a las costas de Puerto Madryn, cerca de Punta Cuevas. La embarcación fue confiscada en 2015 por pescar ilegalmente y fue hundida tras un minucioso proceso de despojo de componentes contaminantes, asegurando que no representara un peligro ecológico. En mayo de 2018, tan solo cinco meses después de su hundimiento, el arrecife ya se había transformado en un atractivo parque acuático repleto de algas y peces, ideal para buzos locales y visitantes.

La búsqueda de Sofía Devries

En el mismo arrecife, la búsqueda de Sofía Devries se torna cada vez más urgente. La joven, oriunda de Moreno, participaba en un curso de buceo junto a otros aspirantes en el Golfo Nuevo. Sin embargo, de los siete que se sumergieron, Sofía nunca regresó a la superficie. Según su novio e instructor, la pareja sufrió un accidente mientras se encontraban sumergidos. Desde entonces, la Prefectura ha intensificado las labores de búsqueda.

Un proceso controlado y seguro