¡Alivio en Comodoro y Rada Tilly! Se espera un martes de 20°C y cielo nublado

Las temperaturas en Comodoro Rivadavia experimentan un notable descenso este martes, aliviando el calor que azotó la región de Chubut.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la jornada se presenta con un clima más fresco, donde las máximas alcanzarán los 20 °C.

Para este martes 6 de enero, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 20 °C de máxima. El día estará mayormente nublado, sin pronósticos de lluvias significativas para la mayoría de la región.

A lo largo de la tarde, el viento, que ha sido un factor importante en días anteriores, comenzará a soplar con ráfagas que no superarán los 50 km/h. Por la noche, se anticipa que la intensidad del viento se mantenga, aunque sin exceder los 59 km/h.

Martes de Frescura y Nublado

El clima fresco continuará su curso el miércoles, con temperaturas que experimentarán un nuevo descenso. La máxima se prevé en 16 °C y la mínima en 9 °C.

La nubosidad persistirá y existe la posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana. Además, el miércoles se caracterizará por la ausencia de viento predominante, lo que marca un cambio notable respecto a lo vivido en los días previos.

El Retorno del Calor Estival

A partir del jueves, se espera un resurgir de las temperaturas cálidas en Comodoro Rivadavia. Según las proyecciones del SMN, las temperaturas comenzarán a elevarse, acercándose a los niveles típicos de la temporada de verano austral. Este aumento se mantendrá hasta el próximo domingo, trayendo de vuelta el calor característico de la estación.