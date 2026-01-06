Grupo B, Cierre del Dólar del 5 de enero

El dólar blue registra una baja significativa, mientras el panorama del mercado financiero argentino continúa fluctuando. Descubramos los últimos movimientos en la cotización de los dólares.

El dólar blue se coloca en $1.515,00 tras una caída de $15 en el microcentro porteño. Este descenso se suma a una serie de ajustes en el mercado cambiario que impactan la economía local.

Por su parte, el dólar cripto también muestra una tendencia a la baja, retrocediendo un 0,18% y cotizando a $1.543,97, según datos de exchange Bitso.

Aumentos y Disminuciones: Así se Comportan los Otros Dólares

El dólar oficial, o minorista, experimentó un ligero incremento del 0,4% y culminó la rueda de hoy a $1.494,09. Este aumento se produce en un contexto donde el dólar MEP se reduce 0,4%, alcanzando $1.500,75.

En contraste, el dólar contado con liquidación (CCL) presentó una variación al alza de 5,41%, cerrando en $1.545,76.

Un Mercado Afectado por la Presión Cambiaria

Marcelo Trovato, experto en pronósticos bursátiles, describe la situación actual: «Fue un arranque de semana con presión sobre el dólar mayorista, y el Tesoro está interviniendo con ventas.» Esta dinámica genera incertidumbre a medida que el gobierno busca asegurar hasta u$s2.000 millones para honrar deudas.

El foco está puesto en cómo el gobierno manejará esta situación en los próximos días, ya que el mercado confía en que cumplirá con sus obligaciones, pero las condiciones de esa actuación son cruciales.

El dólar blue, hoy en $1.515, refleja una jornada de ajustes en el mercado cambiario.

Análisis de la Situación Financiera

Los cambios en el tipo de cambio afectan tanto a individuos como a empresas, creando un entorno financiero volátil. Con la mirada puesta en el futuro, se anticipa un seguimiento de cómo se desarrollarán las negociaciones en los mercados cambiarios en los próximos días.