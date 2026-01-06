Denunciante de la casa en Pilar de Toviggino se presentó ante la Justicia y entregó dos celulares sin responder preguntas.

El escándalo que rodea a la AFA sigue sumando capítulos. Este lunes, Matías Yofe, denunciante en una de las causas más mediáticas del fútbol argentino, fue convocado por la Justicia tras un allanamiento en su domicilio. La sorpresiva visita se produjo en el contexto de serios conflictos legales y acusaciones cruzadas.

Yofe se presentó en la UFI 3 de Pilar, acompañado por la reconocida dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. «Vinimos para responder a la requisitoria de la Justicia en una causa que no tiene fundamento, ni en los hechos ni en la ley», declaró Yofe después de su audiencia, señalando que la investigación sobre las VTV y el manejo fraudulento del fútbol ha generado inquietud entre varios actores en la provincia.

El Eco de las Acusaciones

Al salir de los tribunales, Carrió no tardó en apuntar sus dardos hacia el ex candidato presidencial Sergio Massa, quien, según ella, estaría detrás del allanamiento. «Esto es un mensaje mafioso. Massa está desesperado», expresó la dirigente.

Carrió también defendió a Yofe, recordando que ambos son denunciantes en una investigación sobre lavado de dinero y coimas que involucra al exministro Jorge D’Onofrio. Resaltó que el juez de Garantías de San Isidro actuó incorrectamente, sugiriendo que responde a intereses de Massa y de sectores de la Justicia bonaerense.

La Denuncia y las Controversias

Matías Yofe enfrenta serias acusaciones de extorsión agravada, bajo la sospecha de pertenecer a una red que, supuestamente, realiza demandas judiciales para luego extorsionar a los denunciados. Su nombre resuena en la investigación de una lujosa mansión en Pilar, vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, aunque oficialmente la propiedad está a nombre de otro individuo.

Durante su declaración, Yofe entregó dos celulares a la Justicia que no habían podido ser incautados previamente, ya que no estaba en su domicilio durante el allanamiento. Esta acción podría poner más luz sobre las controversias que lo rodean.

Por su parte, el conocido youtuber «El Presto» se unió a Yofe a las puertas de la UFI para ofrecerle su apoyo, destacando la relevancia del caso.

Un Escenario Cargado de Tensión

Este nuevo capítulo se inscribe en una saga judicial más amplia, que incluye investigaciones por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La situación es tensa y los vínculos entre política, fútbol y justicia se hacen cada vez más complicados.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había procesado previamente a D’Onofrio por presunto lavado de activos, ordenando un embargo por 350 millones de pesos. Además, en la causa por la mansión de Pilar, la habilitación del juez Marcela Aguinsky se encuentra ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá decidir en breve el rumbo de esta compleja trama judicial.