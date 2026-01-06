EE.UU. se reunirá con petroleras para discutir la reactivación de Venezuela esta semana

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, se reunirá esta semana con líderes de la industria petrolera para discutir la reactivación de la producción de petróleo en Venezuela después de la caída del presidente Nicolás Maduro.

Wright participará en la Conferencia de Energía, Tecnología Limpia y Servicios Públicos de Goldman Sachs en Miami, donde se espera la asistencia de ejecutivos de Chevron, ConocoPhillips y otras empresas destacadas. Chevron es actualmente la única gran petrolera que mantiene operaciones en el país sudamericano.

Compromiso de EE. UU. con Venezuela

El presidente Donald Trump ha manifestado su interés en revitalizar el sector petrolero venezolano, que ha sufrido años de abandono y falta de inversión, a pesar de contar con unas de las mayores reservas de crudo del mundo.

Inversiones Necesarias

Trump ha señalado que la recuperación del sector podría requerir miles de millones de dólares. Sin embargo, aún queda por ver cuán dispuestas están las empresas internacionales a asumir este reto y los riesgos asociados.

Marco Rubio, secretario de Estado, indicó en una entrevista que las empresas necesitarían “ciertas garantías y condiciones” para sentirse cómodas al invertir en el país.

Donald Trump exige «acceso total» al petróleo de Venezuela