Next Prevén Beneficios de Más de £1.1 Mil Millones Tras Exitosas Ventas Festivas

En un contexto económico incierto, Next, uno de los principales minoristas británicos, anuncia unas ganancias anuales que superarán los 1.1 mil millones de libras, gracias a unas ventas navideñas mucho más robustas de lo esperado.

Next, conocido por su variedad en moda y artículos para el hogar, ha elevado sus previsiones de ganancias anuales en 15 millones de libras, marcando la cuarta mejora en un período de seis meses. Las ventas en el Reino Unido registraron un incremento del 5.9% en las nueve semanas hasta el 27 de diciembre, muy por encima del 4.1% previsto.

Crecimiento Impulsado por una Mayor Disponibilidad de Stock

La compañía, que gestiona las franquicias en el Reino Unido de marcas estadounidenses como Gap y Victoria’s Secret, atribuye su éxito a niveles de stock más altos que en el año anterior, en el que experimentó retrasos en las entregas debido a disturbios en Bangladesh.

Ventas Anuales y Perspectivas Futuras

Se espera que las ventas para el año que finaliza en enero alcancen los 5.6 mil millones de libras, lo que representa un aumento del 10.7%, mientras que los beneficios antes de impuestos podrían subir un 13.7%, alcanzando los 1.15 mil millones de libras. Anteriormente, se había anticipado un crecimiento del 12.2% en beneficios.

Rendimiento Internacional y Esperanzas para el Sector

Next también reportó un crecimiento internacional sorprendente, con ventas que aumentaron un 38%, superando las proyecciones de un 24%. Esto se debe a un aumento en la inversión publicitaria y mejores resultados a través de su asociación con Zalando, un especialista en ventas online.

Impacto de la Situación Económica Global

A pesar de estos resultados alentadores, se cierne un panorama complicado sobre el sector de la moda en el Reino Unido, que ha enfrentado desafíos por un otoño cálido y costos elevados de energía y alimentos. Un estudio reciente de Numerator UK reveló que las ventas de moda cayeron un 1.4% en las cuatro semanas previas al 7 de diciembre.

Preocupaciones por el Futuro

El anuncio de que dos minoristas, Claire’s y The Original Factory Shop, propiedad del grupo de inversión Modella Capital, podrían enfrentar la insolvencia, ha aumentado las tensiones en la industria. Next anticipa que el crecimiento para el próximo año financiero será más lento, estimando un incremento del 4.5% en medio de “presiones continuas sobre el empleo en el Reino Unido”.

Factores Unicos del 2025

Se reconoció que el crecimiento de 2025 estuvo impulsado por factores únicos, como un verano excepcional y la interrupción de la competencia debido a un ciberataque que afectó a Marks & Spencer. Además, Next planea moderar su gasto publicitario, lo que podría afectar su rendimiento internacional, que ya ha superado niveles excepcionales este año.