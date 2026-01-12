Alivio por la lluvia en Chubut: Incendios controlados, pero brigadistas reclaman mejores salarios

Un giro meteorológico ha traído alivio a la Comarca Andina después de días de devastadores incendios. Las lluvias que comenzaron este domingo han dado un respiro a las comunidades de Chubut y a los valientes brigadistas que combaten las llamas.

Un Cambio Bienvenido

Luego de jornadas de intensa angustia y fuego descontrolado, la naturaleza ha decidido ser benévola. Este domingo, el clima extremado dio paso a las anheladas lluvias en regiones críticas como el Parque Nacional Los Alerces, Esquel, El Hoyo y Epuyén.

El Impacto de las Lluvias

Según reportes de Noticias Argentinas, la transformación del escenario fue notable. Mientras que el sábado la visibilidad era casi inexistente y el fuego alcanzaba la Ruta 40, este domingo todo lucía diferente. La carretera mojada y las montañas, que días atrás estaban envueltas en humo y llamas, ahora exhiben un terreno oscuro por la humedad.

Catástrofe Ecológica

En Epuyén, solamente en la última semana, se han perdido aproximadamente 12,000 hectáreas de bosque. Las ráfagas de viento del sábado provocaron que el área afectada se duplicara en pocas horas, alcanzando un punto crítico.

Desafíos Persistentes

A pesar del alivio, los expertos advierten que se necesitarán entre 20 y 30 milímetros de agua de forma sostenida para considerar el incendio contenido. Mientras la lluvia ayuda a bajar la temperatura, los brigadistas continúan luchando para prevenir que los focos de fuego subterráneos se reactiven cuando el clima se seque nuevamente.

Un Respiro para los Héroes

La llegada de la lluvia brinda un tanto de descanso tanto psicológico como físico a los cientos de bomberos y voluntarios que han estado combatiendo el fuego sin cesar, enfrentándose a temperaturas extremas. “Ayer el fuego estaba al borde del camino; hoy la montaña respira”, comentaron testigos en el paraje Rincón de Lobos.

La Lucha por Mejoras Laborales

Fabián Lagos, un brigadista del Parque Nacional Nahuel Huapi, ha hecho viral un video donde junto a colegas, exige mejores condiciones laborales. “Nuestra situación es precaria y necesitamos respuestas urgentes”, demandó, resaltando que los brigadistas ganan entre $650,000 y $850,000, menos de lo requerido para cubrir la canasta básica.

Un Presupuesto en Declive

El presupuesto nacional para la prevención de incendios ha sido subejecutado, afectando la capacidad de respuesta ante emergencias. A pesar de estas dificultades, se han coordinado esfuerzos y actualmente hay 295 brigadistas en acción, llevando a cabo tareas importantes para contener el incendio, a una semana del inicio del desastre.