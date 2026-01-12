Datos Clave que Predicen el Futuro del Dólar

El debut de 2026 trae consigo interrogantes sobre la dinámica del mercado cambiario en Argentina. Los movimientos recientes del dólar, entre el oficial y el blue, generan un contexto de incertidumbre que atrae la atención de inversores y analistas.

Este viernes 9 de enero, el dólar oficial cotiza a $1485 en el Banco Nación y se negocia a $1460 en el segmento mayorista. Mientras tanto, el conto con liquidación llega a $1530, y el blue se sitúa en $1520, revelando unas semanas de fluctuaciones en el tipo de cambio.

La pregunta sobre de dónde provendrán los dólares para cubrir los pagos y estabilizar el mercado ha surgido con fuerza. Las primeras jornadas del año han presentado señales que reconfiguran la percepción sobre la economía y el movimiento del tipo de cambio oficial.

Por un lado, el Banco Central ha decidido regresar al mercado como comprador neto después de un periodo prolongado de inactividad. Por otro lado, las acciones del sector público sugieren que la estabilidad del mercado puede resultar de intervenciones estatales puntuales, especialmente en momentos de alta demanda privada.

Intervenciones del Banco Central: Compras y Prudencia

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), destacan que el Banco Central adquirió US$62 millones en el mercado cambiario oficial, sumando US$175 millones en cuatro días consecutivos de compras. No obstante, los analistas subrayan que estos montos moderados indican que la compra masiva del martes podría haber sido una excepción y no una nueva estrategia permanente.

Además, se postula que el banco podría estar recomprando dólares previamente vendidos por entidades financieras, lo cual obligó al Tesoro a intervenir con ventas significativas.

El Papel Activo del Tesoro en el Mercado

Analizando el rol del Tesoro, PPI señala que el sector público comenzó el año con una notable venta de dólares mientras el Banco Central se retiraba temporalmente del mercado. La caída en los depósitos en moneda extranjera evidencia estas acciones, que buscan moderar la presión sobre el tipo de cambio oficial.

Específicamente, se detalla que aproximadamente US$266 millones de la caída corresponden a «Otras Operaciones del Sector Público», sugiriendo un fuerte indicador de ventas por parte del Tesoro.

Repos y Estrategias Financieras: El BCRA y el Tesoro

Con un anuncio reciente, el Banco Central ha lanzado una operación de repo de USD 3.000 millones con instituciones privadas, lo que podría brindar alivio inmediato. Sin embargo, persiste la consideración de cómo el Tesoro obtendrá los dólares necesarios para cumplir con los pagos, a pesar de contar con un colchón significativo en la Banca Central.

Por otro lado, evitar el drenaje de liquidez es un objetivo clave. La posibilidad de proveer un bono al Banco Central como garantía para acceder a divisas se replantea en medio de preocupaciones sobre la exposición del Central al Tesoro, en un entorno económico sensible.

Expectativas del Mercado: Inflación y Tipo de Cambio

A medida que se ajustan las proyecciones de inflación, el nuevo esquema cambiario parece estar influyendo en las expectativas. El mercado mantiene un enfoque cauteloso, observando cómo las interacciones entre reservas, financiamiento público y el comportamiento del tipo de cambio pueden afectar el rumbo económico del país.

Con la inflación esperada en 20,1% para el año en curso, la atención del mercado gira en torno a un delicado equilibrio que combina acciones del Tesoro y el Banco Central en su esfuerzo por gestionar las reservas y su efecto en el tipo de cambio.