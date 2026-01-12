Fase 2 Liga Peruana de Vóley 2025/26: Resultados y Tabla de Posiciones tras la Fecha 1

La Liga Peruana de Vóley Arranca su Fase 2: ¡Intensidad y Competencia al Máximo!

Este fin de semana, la Liga Peruana de Vóley 2025/26 da un nuevo paso hacia la emoción con la llegada de su segunda fase, donde los equipos se preparan para luchar por los codiciados ‘play-offs’ del campeonato.

Comienza la Competencia Decisiva

La segunda fase del torneo se inicia tras once jornadas de competición intensa, donde los diez mejores equipos de la etapa inicial se reencuentran en un formato de todos contra todos. Cada set, cada punto cuenta, y el desempeño en esta ronda será crucial para definir los cruces de cuartos de final.

Un Sistema de Puntuación que Aumenta la Emoción

En esta nueva etapa, los puntos acumulados en la fase anterior son determinantes. Universitario de Deportes y la Universidad San Martín comienzan con una ventaja significativa, lo que añade un extra de presión y expectativa a sus rivales en la lucha por el título.

¿Quiénes Avanzarán a los ‘Play-offs’?

Solo los ocho primeros equipos de la tabla accederán a la siguiente instancia. Los que no logren clasificar se verán relegados a posiciones finales, aumentando la intensidad de cada encuentro en esta fase decisiva.

Resultados de la Fecha Inaugural

La acción comenzó en el Polideportivo de Villa El Salvador con emocionantes encuentros el 10 y 11 de enero. Aquí los resultados destacados:

Sábado 10 de enero

Deportivo Géminis 0-3 Atlético Atenea

Universidad San Martín 3-0 Olva Latino

Universitario de Deportes 3-1 Deportivo Soan

Domingo 11 de enero

Circolo Sportivo Italiano 2-3 Regatas Lima

Alianza Lima 3-1 Rebaza Acosta

Universitario de Deportes se Sostiene en la Cima

El equipo de Universitario de Deportes termina la Fase 1 como líder tras sumar 30 puntos, gracias a diez victorias y solo una derrota. Con un inicio prometedor, buscan continuar en la misma racha en esta segunda fase, aunque enfrentarán la presión de equipos como la Universidad San Martín y Alianza Lima, quienes están decididos a recuperar el terreno perdido.

La Lucha por la Permanencia

Mientras los mejores equipos compiten en la Fase 2, otros como Deportivo Wanka y Kazoku No Perú tendrán que enfrentarse en un cuadrangular de revalidación junto a Molivoleibol y Túpac Amaru. En este torneo, solo el primero en la clasificación asegurará su lugar en la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley.