Globos de Oro 2026: Conoce a los Ganadores del Cine y la Televisión de Hollywood

La gala de premiación más esperada del año da inicio a la temporada de premios de Hollywood con una emocionante ceremonia en el hotel Beverly Hilton.

Un Evento Monumental

La 83ª entrega de los Globos de Oro, presentada nuevamente por la comediante Nikki Glaser, se realizó el domingo en el emblemático Beverly Hilton, en Los Ángeles, California.

Las Nominaciones Más Destacadas

El thriller político «Una batalla tras otra», dirigido por Paul Thomas Anderson, se posiciona como el favorito con un total de nueve nominaciones. Le sigue «Sentimental Value» de Joachim Trier, que aspira a ocho premios.

Series en Competencia

Entre las producciones televisivas, «The White Lotus» se lleva la delantera con nominaciones en seis categorías, una menos que «Adolescencia».

Reconocimientos Innovadores

En esta edición, por primera vez se reconocerá el mejor pódcast, ampliando la categoría de premiaciones.

Ganadores Anunciados

Mientras la ceremonia avanza, aquí te compartimos los ganadores en las principales categorías:

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por «Una batalla tras otra».

Teyana Taylor, por «Una batalla tras otra». Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por «Sentimental Value».

Stellan Skarsgård, por «Sentimental Value». Mejor actor en serie dramática: Noah Wyle, por «The Pitt».

Noah Wyle, por «The Pitt». Mejor actriz en serie musical o de comedia: Jean Smart, por «Hacks».

Momentos Destacados de la Alfombra Roja

Teyana Taylor deslumbrando en la alfombra roja.

Stellan Skarsgård dedicado su premio a su esposa tras ganar el Globo de Oro.