lunes, enero 12, 2026
InicioMundoGlobos de Oro 2026: Conoce a los Ganadores del Cine y la...
Mundo

Globos de Oro 2026: Conoce a los Ganadores del Cine y la Televisión de Hollywood

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

La 83ª Edición de los Globos de Oro Deslumbra en Beverly Hills

La gala de premiación más esperada del año da inicio a la temporada de premios de Hollywood con una emocionante ceremonia en el hotel Beverly Hilton.

Un Evento Monumental

La 83ª entrega de los Globos de Oro, presentada nuevamente por la comediante Nikki Glaser, se realizó el domingo en el emblemático Beverly Hilton, en Los Ángeles, California.

Las Nominaciones Más Destacadas

El thriller político «Una batalla tras otra», dirigido por Paul Thomas Anderson, se posiciona como el favorito con un total de nueve nominaciones. Le sigue «Sentimental Value» de Joachim Trier, que aspira a ocho premios.

Series en Competencia

Entre las producciones televisivas, «The White Lotus» se lleva la delantera con nominaciones en seis categorías, una menos que «Adolescencia».

Reconocimientos Innovadores

En esta edición, por primera vez se reconocerá el mejor pódcast, ampliando la categoría de premiaciones.

Ganadores Anunciados

Mientras la ceremonia avanza, aquí te compartimos los ganadores en las principales categorías:

  • Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por «Una batalla tras otra».
  • Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por «Sentimental Value».
  • Mejor actor en serie dramática: Noah Wyle, por «The Pitt».
  • Mejor actriz en serie musical o de comedia: Jean Smart, por «Hacks».

Momentos Destacados de la Alfombra Roja

Teyana Taylor en los Globos de Oro
Teyana Taylor deslumbrando en la alfombra roja.
Stellan Skarsgård en los Globos de Oro
Stellan Skarsgård dedicado su premio a su esposa tras ganar el Globo de Oro.
Noah Wyle en los Globos de Oro
Noah Wyle, ganador destacado de la noche.
Artículo anterior
Fase 2 Liga Peruana de Vóley 2025/26: Resultados y Tabla de Posiciones tras la Fecha 1
Artículo siguiente
Interceptan buque extranjero pescando ilegalmente en zona exclusiva
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments