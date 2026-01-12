Interceptan buque extranjero pescando ilegalmente en zona exclusiva

Prefectura Naval Argentina Detecta Buque Pesquero Ilegal en Zona Económica Exclusiva

Un buque pesquero de la República de Vanuatu fue localizado realizando actividades no autorizadas en las aguas argentinas. La intervención de la Prefectura Naval Argentina ha puesto de relieve la vigilancia marítima en la región.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) ha identificado un buque pesquero perteneciente a Vanuatu en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país. Esta acción resalta la importancia de la protección de los recursos marítimos argentinos.

Intervención Oportuna en las Aguas Argentinas

El buque, conocido como Bao Feng, fue detectado el pasado sábado, mientras se desplazaba a una velocidad que sugiere potenciales actividades de pesca por arrastre. Este hallazgo fue posible gracias a la utilización del Sistema Guardacostas, una innovadora plataforma creada por el Ministerio de Seguridad que reúne información clave para el monitoreo de embarcaciones en la región.

Un Sistema de Vigilancia Eficaz

El Sistema Guardacostas, empleado por la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la PNA, permitió la detección electrónica del buque mientras ingresaba a la Zona Económica Exclusiva. La rapidez en la identificación refleja la eficacia de las tecnologías modernas en la supervisión de nuestras aguas.

Detalles de la Incursión

El buque permaneció en la zona por aproximadamente una hora y media, navegando a una velocidad inferior a 4 nudos, lo cual indica que probablemente estaba llevando a cabo actividades pesqueras, en contravención de las normativas argentinas.

Marco Legal de la Zona Económica Exclusiva

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval Argentino, la Zona Económica Exclusiva de Argentina se extiende hasta 200 millas marinas desde las líneas de base, y otorga a la nación derechos de soberanía para la exploración y explotación de recursos naturales.

Infracción a la Ley de Pesca