Aliyev: Rusia «atacó deliberadamente» la embajada de Azerbaiyán en Kyiv

Azerbaiyán levanta la voz ante las repetidas agresiones rusas en Ucrania, que incluyeron ataques “deliberados” a su representación diplomática en Kyiv. El presidente Ilham Aliyev hizo estas declaraciones contundentes en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Azerbaiyán se encuentra en una posición delicada tras los bombardeos rusos que han afectado su embajada y su infraestructura en Ucrania. En un pronunciamiento durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente Aliyev describió los ataques como una acción «no amistosa» de Rusia.

Repetidos Ataques a la Embajada de Azerbaiyán

El mandatario destacó que en el último año se registraron tres ataques directos a su embajada en Ucrania, además de agresiones a instalaciones energéticas. «No solo han habido ataques a la infraestructura en Ucrania, sino también a nuestra embajada», señaló Aliyev.

Acciones de Diplomacia y Reacción Internacional

Tras el primer ataque, Azerbaiyán compartió las coordenadas de sus representaciones diplomáticas con Rusia, intentando prevenir futuros incidentes. Sin embargo, las agresiones continuaron, lo que llevó al presidente a calificar estos actos como intencionales.

El Impacto de los Bombardeos Rusos

Los ataques a la embajada ocurrieron en medio de bombardeos rusos en los meses de julio, agosto y noviembre de 2025. A pesar de los daños severos, no se reportaron víctimas, según comunicados del ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán.

Daños en Infraestructura Energética

Aliyev también hizo referencia a los ataques que sufrió la empresa estatal SOCAR, afectando su infraestructura crítica para el suministro de gas a Ucrania. Varios empleados fueron heridos en esos episodios, exacerbando las tensiones en la región.

Reacción de Rusia y Desmentidos

A pesar de las acusaciones, Rusia ha negado que los ataques contra las instalaciones diplomáticas o energéticas de Azerbaiyán fueran intencionados, sosteniendo que los incidentes fueron el resultado de fallas en la defensa aérea de Ucrania. La embajada rusa en Ucrania incluso expresó «sinceras disculpas» tras el tercer ataque, ocurriendo el 14 de noviembre.

La situación continúa siendo un punto álgido en la relación entre Azerbaiyán y Rusia, donde la diplomacia se mantiene como el único camino viable, según Aliyev. «Todos los pasos diplomáticos necesarios han sido tomados,» concluyó el presidente, reafirmando su compromiso hacia el diálogo.