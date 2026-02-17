Delcy Rodríguez suprime siete programas clave del chavismo

La administración provisional de Venezuela ha tomado decisiones drásticas que sacuden el paisaje social del país, afectando diversas iniciativas establecidas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El gobierno interino, liderado por Delcy Rodríguez, ha dado luz verde a la eliminación de siete programas sociales y organismos estatales vinculados al chavismo. Esta reestructuración del Estado, formalizada el pasado domingo, apunta a transformar el aparato gubernamental de Venezuela. Las decisiones involucran tanto programas que fueron establecidos bajo la administración de Nicolás Maduro como aquellos que tienen su origen en el mandato de Hugo Chávez.

Programas Sociales Afectados

Entre las iniciativas eliminadas se encuentran cinco programas sociales y dos entes estatales. Uno de los más destacados es el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013. Su propósito era centralizar información estratégica en áreas cruciales como la defensa y el orden interno. Las funciones de Cesppa serán redistribuidas a diferentes ministerios, aunque aún no se han especificado los plazos ni las áreas precisas de asignación.

Contexto de la Reestructuración

Del total de iniciativas que serán eliminadas, tres fueron impulsadas durante la administración de Maduro, mientras que otros programas y organismos nacieron en la presidencia de Chávez. Estas misiones sociales estaban orientadas a brindar subsidios alimentarios y asistencia en salud, vivienda y educación a sectores vulnerables.

Desarrollo Político y Administrativo

Esta reestructuración se da en un marco de cambios políticos y administrativos más amplios que incluyen modificaciones ministeriales, una reforma a la legislación petrolera y la discusión de una nueva ley de amnistía prevista para días posteriores. Estos movimientos ocurren en un contexto de mejoría en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, después de años de tensiones entre ambos países.

Continuidad de la Alerta Social

A pesar de las reestructuraciones, la incertidumbre sobre el futuro de las iniciativas sociales que eran fundamentales para muchas comunidades sigue siendo alta. Se espera que el impacto de estos cambios se refleje en la vida cotidiana de los venezolanos, en un momento crítico para el país.