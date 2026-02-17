El Dólar: Análisis del Economista Favorito de Javier Milei

El reciente descenso del dólar a $1.420, el nivel más bajo en tres meses, ha generado un ambiente de calma cambiaria que merece ser analizado. Juan Carlos De Pablo, economista cercano al presidente Javier Milei, desglosa los factores detrás de esta tendencia.

Caída del Dólar y Claves de la Estabilidad Económica

El dólar oficial ha cerrado la semana en $1.420, marcando su menor cotización en tres meses. En una entrevista reciente, De Pablo destacó que este descenso está ligado a la abundancia de divisas y a la intervención del Banco Central, que adquiere reservas para prevenir una caída mayor.

Factores que Impulsan la Disponibilidad de Divisas

Entre los elementos que han fortalecido la oferta de dólares, De Pablo mencionó:

– La liquidación de exportaciones.

– El ingreso de capitales de inversores.

– La emisión de bonos dólar-linked por parte de las provincias, un nuevo componente que amplifica la disponibilidad de divisas.

Dólar e Inflación: Un Desafío Persistente

En cuanto a la relación entre el dólar y la inflación, De Pablo advierte que la caída actual de la divisa no garantiza una reducción significativa de los precios. La inflación elevada sigue representando un reto, incluso sin emisión monetaria, lo cual genera opiniones divididas entre los economistas.

Panorama de la Actividad Económica

Sobre la situación económica general, De Pablo comentó que el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) muestra signos de estancamiento. Destacó que dentro de esa media se observan realidades muy diversas según el sector y la empresa, lo que obliga a los empresarios a evaluar su situación particular sin esperar soluciones de terceros.

Reformas y Apertura Comercial: Impactos y Perspectivas

Respecto a la reforma laboral, De Pablo enfatizó que su efecto dependerá del texto final y su implementación. También se refirió a las importaciones, sugiriendo que la polémica alrededor de este tema a menudo es exagerada, ya que los datos no respaldan un ingreso masivo de productos y el acceso a bienes importados sigue siendo limitado para gran parte de la población.

Tasas de Interés y Recomendaciones Financieras

El economista explicó que las altas tasas de interés de 2025 son resultado de una corrida cambiaria previa a las elecciones. Recomendó usar la tarjeta de crédito solo como medio de pago y no como forma de financiamiento para evitar el sobreendeudamiento, una preocupación creciente en el panorama económico actual.

Mensaje a los Empresarios: Actuar Ante los Desafíos

De Pablo concluyó instando a los empresarios a enfrentar los problemas con acciones concretas y no depender de soluciones externas. Resaltó que aunque la economía siempre presenta dificultades, cada individuo y empresa debe analizar su situación y actuar en consecuencia.