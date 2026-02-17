Kirchnerismo advierte: Reforma laboral irá al Senado si se modifican licencias por enfermedad

El presidente del bloque kirchnerista, Germán Martínez, ha lanzado una advertencia al Gobierno: cualquier modificación al proyecto de reforma laboral que se debata en la Cámara de Diputados deberá ser nuevamente evaluada por el Senado.

En una entrevista con Futurock, Martínez enfatizó la importancia de seguir los protocolos legislativos tras el anuncio del Gobierno de revertir el recorte del 50% en el salario durante las licencias por enfermedad, establecido en el texto aprobado por el Senado.

¿Qué Cambios en la Reforma Laboral?

El diputado santafesino afirmó que cualquier alteración al proyecto en Diputados obligaría a que el Senado vuelva a emitir un dictamen. «El Senado tiene que ratificar cualquier modificación que se introduzca. Dependiendo de esa decisión, habrá o no ley», explicó.

El Nuevo Enfoque del Gobierno

Patricia Bullrich, figura clave en la reforma, admitió que el Gobierno ha decidido dar marcha atrás con el polémico artículo que recortaba los salarios por enfermedad. Se mantendrá el 100% de pago en casos de enfermedades graves. “Vamos a modificarlo para asegurar el 100% en casos severos, degenerativos o irrecuperables”, afirmó durante una entrevista con Todo Noticias.

El Debate Continúa

Bullrich también mencionó que se están evaluando métodos para introducir estos cambios sin que el proyecto deba ser devuelto al Senado. Sin embargo, Martínez se mostró escéptico: «Cualquier cambio tiene que volver al Senado, no hay alternativa», reiteró.

Críticas a la Reforma Laboral

Martínez tuvo palabras duras para el Gobierno, considerando que los compromisos de veto no generan confianza. “Este gobierno no tiene credibilidad. No sé qué otras alternativas pueden tener”, afirmó, subrayando la necesidad de rechazar la reforma laboral en su totalidad.

Descontento entre los Legisladores

El peronismo enfrenta divisiones internas a raíz de esta reforma. Algunos legisladores han comenzado a retractarse, preocupados por el impacto de la reforma en los derechos de los trabajadores. “Lo que se propone no aporta derechos a quienes no los tienen y elimina lo poco que se ha logrado”, concluyó el diputado santafesino.

Detalles Específicos de la Reforma

El artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, estipula que en caso de accidente o enfermedad que no derive del trabajo, el trabajador cobrará el 50% de su salario. Si el impedimento no es fruto de una actividad consciente del trabajador, podrá recibir el 75% de su remuneración. La controversia sobre estos cambios ha generado un debate entre los aliados del Gobierno.