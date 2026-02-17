Hoy en Netflix, Max y Prime Video: El Padrino y las 10 mejores películas de Robert Duvall

La noticia del fallecimiento de Robert Duvall a los 95 años ha estremecido al mundo del cine. Actuando hasta el final, este maestro del entretenimiento dejó un legado imborrable, consolidándose como un símbolo de la cultura cinematográfica y un apasionado del tango en Argentina, donde encontró un segundo hogar.

Los Grandes Éxitos de Robert Duvall: Obras que No Te Puedes Perder

La noticia de su partida ha reavivado el interés por sus películas más destacadas. A continuación, te mostramos dónde puedes ver sus obras maestras en las plataformas de streaming disponibles en Argentina hoy mismo.

1. El Padrino I y II

Robert Duvall brilló como Tom Hagen, un personaje que se ha convertido en un referente del cine. Su actuación en estas películas es, sin duda, uno de los hitos de la historia del séptimo arte.

Dónde verlas en Argentina:

Netflix, Disney+ y Paramount+

2. El Juez

En este drama judicial contemporáneo, Duvall comparte pantalla con Robert Downey Jr., ofreciendo una de sus actuaciones más aclamadas, que le valió una última nominación al Oscar.

Dónde verla en Argentina:

Netflix y Max

3. Apocalypse Now

El inolvidable Coronel Kilgore, interpretado por Duvall, dejó su huella con escenas que han marcado época, desde el famoso bombardeo al compás de Wagner hasta su memorable frase sobre el napalm.

Dónde verla en Argentina:

Prime Video

4. Network (Poder que mata)

En esta aguda sátira sobre el mundo de la televisión, Duvall encarna a un ejecutivo despiadado. Su actuación resuena en un contexto donde los valores éticos son cuestionados.

Dónde verla en Argentina:

Prime Video

5. Matar a un ruiseñor

El debut de Duvall en el cine es tan conmovedor como atemporal, con su interpretación del enigmático Boo Radley que ha emocionado a varias generaciones sin necesidad de grandes discursos.

Dónde verla en Argentina:

Apple TV (Alquiler/Compra)

6. La Conversación

En este thriller psicológico de Francis Ford Coppola, Duvall aparece como un personaje cuya presencia hace palpable la tensión de la trama, demostrando su gran capacidad actoral.

Dónde verla en Argentina:

Apple TV (Alquiler/Compra)

7. Bullitt

Junto a Steve McQueen, Duvall se convierte en una pieza clave de este clásico del cine policial, añadiendo un toque de realismo a una de las películas de acción más emblemáticas de los años 60.

Dónde verla en Argentina:

Max

8. El otro lado de la vida (Sling Blade)

Un drama profundo que muestra la capacidad de Duvall para interpretar personajes complejos y llenos de matices emocionales.

Dónde verla en Argentina:

Apple TV (Alquiler/Compra)

9. Impacto Profundo

En esta exitosa película sobre una misión espacial, Duvall lidera el esfuerzo para salvar al planeta de un cataclismo, ofreciendo un espectáculo emocionante ideal para una tarde de cine en casa.

Dónde verla en Argentina:

Paramount+ y Prime Video

10. Assassination Tango

Dirigida por el propio Duvall, esta película es un homenaje al tango y a su amor por Argentina. Filmada en Buenos Aires, encapsula su conexión con la cultura local.

Dónde verla en Argentina:

Disponible en canales de cine clásico y plataformas de alquiler digital