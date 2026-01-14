Allanamiento en carnicería: acusan de vender carne de gato

Una grave investigación se lleva a cabo en Salta tras la denuncia de una vecina que conmocionó a la comunidad. Se presume la venta de carne de gato en productos cárnicos, lo que llevó a las autoridades a intervenir.

La Fiscalía Penal 5 de Salta ejecutó un allanamiento en una carnicería de la capital provincial tras recibir una denuncia que indicaba la posible venta de carne de gato en sus productos. Durante el operativo, se secuestraron alimentos de origen sospechoso y en mal estado que serán sometidos a análisis.

La Denuncia que Desató el Escándalo

La controversia se desató a raíz de una denuncia presentada por una mujer. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el 28 de diciembre, esta vecina del barrio Ceferino encontró restos de un animal en una morcilla comprada en la carnicería, lo que despertó la inquietante sospecha de que pudiera tratarse de un felino.

Confirmación de los Veterinarios

Al día siguiente, la denunciante consultó con dos veterinarios quienes, tras examinar los restos, confirmaron que pertenecían a un felino. Esta información fue clave para que la Fiscalía avanzara rápidamente en su investigación y solicitara un allanamiento.

Detalles del Allanamiento

El operativo tuvo lugar el 9 de enero en un local de la calle Rodrigo Pereyra al 1800, que durante los últimos seis años ha funcionado como un comercio de embutidos. Allí, las autoridades identificaron a la propietaria de 52 años, quien fue imputada provisionalmente por el delito de ofrecer alimentos peligrosos para la salud.

Durante el allanamiento se secuestraron varios productos, incluyendo quesos y chorizos (Foto ilustrativa: Freepik)

Inspección y Productos Secuestrados

Inspectores de Bromatología verificaron las condiciones del local y encontraron embutidos y otros productos alimenticios en mal estado y sin la refrigeración adecuada. Esta situación los hacía inapropiados para la venta.

Como parte de la investigación, se levantaron muestras de los productos secuestrados, que incluían queso de cerdo, chorizo, chorizo tipo butifarra y morcilla, para su análisis posterior.

Sanciones y Consecuencias Legales

Además del secuestro de los productos, se labró un acta de infracción por la falta de habilitación comercial y las deficientes condiciones sanitarias del local. Los responsables se enfrentan a severas consecuencias legales.

Este procedimiento fue el resultado de la colaboración entre el Ministerio Público Fiscal, la Municipalidad de Salta y otros organismos provinciales, todos comprometidos en determinar los riesgos que este caso representa para la salud pública.