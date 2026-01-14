Ocho Arrestados en Minneapolis tras Amenazas de Funcionarios de Trump a Manifestantes

Un enfrentamiento entre manifestantes y autoridades federales ha desatado el caos en Minneapolis, donde la tensión se ha intensificado tras la trágica muerte de una madre a manos de un agente de inmigración.

Ocho personas fueron detenidas el pasado martes frente a un edificio gubernamental en Minneapolis, como parte de la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional a las protestas contra las tácticas agresivas de los oficiales de inmigración.

Protestas y Usos de Fuerza

A lo largo de la tarde, miles de manifestantes se reunieron en la ciudad para expresar su rechazo a la presencia de agentes de inmigración. Sin embargo, las autoridades respondieron lanzando gases lacrimógenos y pelotas de pimienta a la multitud, intensificando un conflicto que ya venía escalando desde la muerte de Renee Nicole Good, una madre asesinada por un agente federal.

Advertencias de la Administración

En el ámbito político, funcionarios de la administración han emitido advertencias severas. Stephen Miller, asistente del presidente, afirmó en un programa de televisión que los funcionarios que interfieran con las operaciones de ICE enfrentarán consecuencias legales. “El Departamento de Justicia es claro sobre la línea que no debe cruzarse”, declaró.

Operaciones Extensas en la Ciudad

Mientras tanto, el DHS está preparando un aumento significativo en el despliegue de agentes en el área de Minneapolis. Con 800 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y 2,000 oficiales de ICE en la región, la administración ha calificado esta acción como la mayor operación en su historia.

Resistencia Local y Demandas Legales

Los gobernantes locales no han permanecido en silencio. Minnesota, junto con Minneapolis y St. Paul, han iniciado acciones legales contra la administración, a la que acusan de violar derechos constitucionales al llevar a cabo una «invasión federal». “Esto debe detenerse”, clamó el fiscal general del estado, Keith Ellison.

Impacto en la Comunidad

A medida que los conflictos se intensifican, la vida diaria de los ciudadanos se ve afectada. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó su preocupación por la gran cantidad de agentes federales en las calles, lo que ha transformado la dinámica comunitaria.

Resistencia y Protestas Continuas

A pesar de los enfrentamientos, las manifestaciones han continuado. En Brooklyn Park, estudiantes han dejado las aulas en señal de protesta, sumándose a un movimiento más amplio en respuesta a la represión federal. “Sentimos que esta es una invasión”, argumentó uno de los residentes, quien destacó el ambiente de miedo creado por la presencia militarizada de los agentes.

La Casa Blanca defiende la acción de los agentes de inmigración, alegando que el oficial actuó en legítima defensa, una justificación que ha sido cuestionada por muchos, incluidos el alcalde y el gobernador de Minnesota.