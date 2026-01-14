Guía Fácil: Viaja de Aeroparque a Ezeiza Sin Estrés

Planificar el traslado entre Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza es crucial para asegurar conexiones fluidas en Buenos Aires. Con distancias de aproximadamente 32 kilómetros y el impredecible tráfico de la ciudad, aquí te ofrecemos opciones adecuadas para cada necesidad.

Moverse entre dos de los principales aeropuertos de Buenos Aires puede ser un desafío, especialmente en horarios con mucho tráfico. Considerar todas las alternativas de transporte te ayudará a llegar a tu destino sin contratiempos.

Transfer Privado: Comodidad y Rapidez

Si el tiempo es esencial, los traslados privados son la mejor opción. Estas empresas ofrecen servicios puerta a puerta con seguimiento de vuelos, lo que asegura que estarás en el lugar correcto en el momento justo. En condiciones normales, el viaje dura entre 40 y 60 minutos.

Taxi y Apps de Movilidad: Versatilidad al Alcance

Otra alternativa son los taxis oficiales y servicios de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi. Estos ofrecen una buena mezcla entre precio y confort, ideal para quienes desean evitar el estrés de manejar. Es fundamental utilizar estaciones y plataformas autorizadas para garantizar un servicio seguro.

Colectivo: La Opción Económica

Si bien el colectivo es la alternativa más asequible, también puede ser la más lenta. Los trayectos entre Aeroparque y Ezeiza suelen requerir al menos un trasbordo y pueden demorar más de dos horas. No es la mejor opción si llevas mucho equipaje o tienes un vuelo próximo.

Combis Compartidas: Un Balance Ideal

Las combis o shuttles compartidas son otra buena opción. Con salidas programadas, conectan ambos aeropuertos directamente y generalmente ofrecen un tiempo de viaje más predecible en comparación con el transporte público, lo que las convierte en una excelente elección para los pasajeros que buscan una solución intermedia.

Recomendaciones para No Perder tu Vuelo

– Salir con un mínimo de tres horas de antelación si tu vuelo es internacional.

– Considerar el horario: el tráfico en horas pico puede duplicar los tiempos de traslado.

– Optar por servicios oficiales para evitar inconvenientes.

– Verificar si la aerolínea ofrece traslados o convenios especiales con empresas de transporte.

La elección de cómo trasladarse entre Aeroparque y Ezeiza dependerá de tus necesidades específicas, presupuesto y el tiempo disponible. Preparar tu viaje con anticipación es clave para asegurar un traslado sin imprevistos.