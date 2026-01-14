Groenlandia elige a Dinamarca y dice ‘no’ a Trump

Groenlandia, a través de su primer ministro Jens-Frederik Nielsen, ha dejado en claro que la isla se mantendrá bajo el ala del Reino de Dinamarca, desestimando cualquier interés por parte de Estados Unidos. Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica y refuerza la firme resolución de la población groenlandesa.

En una conferencia de prensa celebrada en Copenhague junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, Jens-Frederik Nielsen declaró que, ante las actuales presiones estadounidenses, Groenlandia opta por el lazo histórico con Dinamarca. “Estamos enfrentando una crisis geopolítica. Si hay que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos Dinamarca”, afirmó el primer ministro.

Las tensiones con Estados Unidos

Las palabras de Nielsen reflejan la inquietud que persiste en la región debido a las amenazas de anexión por parte del gobierno de Donald Trump. Este discurso voraz ha sido calificado por el primer ministro como totalmente inapropiado y fuera de lugar.

Diálogo entre naciones

Se espera que esta declaración toma un papel central en las conversaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia con funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio. Estas reuniones buscan disminuir las fricciones y restablecer la seguridad estratégica de Groenlandia.

Respaldo local a la autonomía

A pesar de las discusiones sobre la independencia, los sondeos indican que la mayoría de los groenlandeses prefieren seguir formando parte de Dinamarca. En las elecciones de marzo del año pasado, tres de cada cuatro votantes favorecieron partidos que promueven un avance gradual hacia la autonomía, evidenciando el deseo de mantener la estabilidad política que ofrece la unión.

Un futuro unido

Al ser consultado sobre la independencia, Nielsen enfatizó la necesidad de unidad: “Es tiempo de mantenernos juntos. Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca y estamos comprometidos en la defensa de nuestros principios fundamentales”.

Reacciones internacionales

Bajo este escenario, varios países europeos, liderados por el Reino Unido y Alemania, están evaluando incrementar su presencia militar en Groenlandia como una respuesta a las políticas de Trump. Estas medidas buscan demostrar que Europa toma en serio la seguridad en la región del Ártico.

Colaboración europea ante la amenaza

En una conferencia de prensa, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, destacó la importancia de la colaboración multilateral para garantizar la seguridad en el Atlántico Norte y el Ártico. “Los conflictos deben resolverse de manera pacífica, bajo el marco del derecho internacional”, afirmó, reafirmando el apoyo a la soberanía de Dinamarca y Groenlandia.