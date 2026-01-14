CGT inicia gira provincial contra la reforma laboral

Título: La CGT se Prepara para Desafiar la Reforma Laboral en una Gira Nacional

Bajada: La conducción de la Confederación General del Trabajo visitará varias provincias en busca de consenso contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, otro capítulo en la creciente tensión entre sectores sindicales y la administración actual.

La CGT (Confederación General del Trabajo) está organizando una gira por las provincias con el objetivo de dialogar con los gobernadores y expresar su firme rechazo a la controvertida reforma laboral promovida por el Gobierno. Esta reforma será discutida en las sesiones extraordinarias del Senado.

Las negociaciones con los mandatarios provinciales son cruciales, ya que muchos senadores tienen un vínculo estrecho con ellos. La organización estará representada por dos de sus tres cosecretarios generales: Jorge Sola, del sindicato de seguros, y Cristian Jerónimo, del gremio del vidrio.

“La idea es visitar cada provincia”, comunicaron fuentes de la central obrera a la Agencia NA, aunque no está claro si se reunirán con todos los gobernadores o solo con algunos.

Movimientos y Estrategias en el Senado

Paralelamente, la CGT ha decidido enviar a sus abogados laboralistas a las reuniones que comenzarán este viernes en el Senado, donde seguirán de cerca los debates en torno al proyecto oficialista. “Esta semana no, solo nuestros equipos técnicos estarán presentes. La próxima semana, reanudarán las reuniones con los bloques y quizás algunos dirigentes se unan”, detalló un portavoz de la organización.

A partir del próximo viernes, una comisión técnica en la Cámara Alta analizará los planteamientos del sindicalismo y del sector empresarial, con la intención de incorporar modificaciones que se pondrán a consideración el 10 de febrero, conforme a la agenda del oficialismo. Esta acción surge tras la iniciativa de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien suspendió en diciembre el debate inicial por la fuerte oposición de la CGT, que esa misma semana organizó una masiva movilización en Plaza de Mayo.

La CGT se opone a una reforma laboral perjudicial

De forma pública, la central obrera ha manifestado su rechazo a una reforma que considera regresiva. Criticó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que utilizaría fondos de la seguridad social destinados a jubilados para financiar despidos. También se opone al abaratamiento de las indemnizaciones, al excluir el aguinaldo del cálculo y permitir su pago en cuotas.

Otro punto de controversia es la implementación del banco de horas, que habilitaría jornadas laborales superiores a las 8 horas sin el correspondiente pago de horas extras. Además, la CGT desaprueba la rebaja de aportes patronales del 6% al 5%, ya que, según afirman, esto perjudica a la salud pública y no representa un ahorro tangible para las empresas. También se resiste a la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y a las restricciones al derecho a huelga.

Gira del Ministro del Interior y el contexto político

Simultáneamente, el ministro del Interior, Diego Santilli, está llevando a cabo una serie de encuentros con gobernadores de distintas provincias para negociar la reforma laboral y otras iniciativas que el Gobierno aspira a implementar. Este lunes, Santilli se reunió en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, un aliado de la administración nacional.

Además, tiene planeada una reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aunque se espera que este encuentro trate sobre una deuda pendiente que el Gobierno tiene con la provincia, en lugar de la reforma laboral, la cual fue rechazada por el mandatario pampeano. Hace una semana, el ministro viajó a Chubut para conseguir apoyo para cambios en el Código Penal y en la Ley de Contratos de Trabajo; el gobernador Ignacio Torres se mostró favorable para las reformas penales, aunque mantiene una opinión neutral sobre la cuestión laboral.

La agenda de Santilli no incluye a todos los gobernadores, ya que no visitará a Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), ni Gildo Insfrán (Formosa).