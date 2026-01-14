¡Ahorra hasta $250 mil en tus vacaciones con Cuenta DNI!

¡Aprovecha las Vacaciones! Descuentos Imperdibles en la Costa con Cuenta DNI
La billetera digital de Banco Provincia, Cuenta DNI, trae este verano increíbles descuentos que te permitirán ahorrar en tus vacaciones, convirtiendo tus gastos en una experiencia más accesible y disfrutable.
Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, ha lanzado atractivas promociones para la temporada turística que ofrecen un 25% de descuento todos los días en comercios seleccionados, con un límite semanal de ahorro de $10.000 por marca.
Esto permite que, combinando diversos consumos durante una quincena de vacaciones, una familia promedio pueda disminuir notablemente sus gastos en comidas y entretenimiento.
Por ejemplo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos, uno de ellos mayor de 13 años y usuario de la aplicación, podría beneficiarse de los descuentos en la Costa durante 15 días en
Comercios Adheridos para Ahorrar
Los beneficios incluyen:
- restaurantes
- confiterías
- heladerías
- locales Full YPF
Por ejemplo, un almuerzo o cena en lugares como Manolo o Chichilo que cuesta $90.000 se puede reducir a $70.000 si ambos adultos utilizan la app para pagar. Si esta experiencia se repite dos veces en la quincena, el ahorro acumulado será de
$40.000.
Más Promociones a Tu Alcance
Incluso los postres están incluidos. Por ejemplo, si se compran cuatro helados en una heladería premium a $8.000 cada uno, el total sería de $32.000. Con Cuenta DNI, el 25% de descuento significa que uno de los helados sería gratis.
Si la familia se permite este gusto tres veces a la semana, el ahorro total asciende a $24.000.
Una opción deliciosa es la caja de alfajores Playa Bristol y Playa Grande de Havanna, disponibles exclusivamente en la Costa Atlántica. Costando $28.000, con el descuento de 25%, la caja queda en $21.000, lo que significa un ahorro de casi $1.000 por alfajor.
Merendero en la Playa
Durante las tardes en la playa, medialunas y churros son elecciones populares. Si se compran en locales como SAO, la Fonte de Oro o El Topo, puedes ahorrar desde $5.000, según el producto. Lo mismo aplica para las medialunas del parador
Atalaya.
En los locales Full YPF, el beneficio se extiende a los fines de semana, donde hay un 25% de descuento y un límite de ahorro semanal de $8.000. Si la familia aprovecha para comprar snacks y bebidas por $40.000 cada fin de semana, el ahorro semana puede llegar hasta
$20.000 en dos semanas.
Así, combinando diferentes compras y alcanzando el tope de descuento en al menos 5 de las 17 marcas participantes, el ahorro semanal para una familia de tres podría superar los $150.000, acumulando más de $250.000 durante la quincena.
Por supuesto, este monto puede variar según el perfil de compra y hábitos de consumo de cada familia.