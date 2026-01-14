Tragedia: Grúa se derrumba sobre tren de pasajeros y deja al menos 22 muertos

Tragedia en Tailandia: Colapso de grúa sobre tren deja al menos 22 muertos

Una mañana de horror se vivió en el noreste de Tailandia cuando una grúa de construcción se desplomó sobre un tren de pasajeros, causando la muerte de al menos 22 personas y dejando más de 30 heridos. El accidente ha conmocionado al país y movilizado a las autoridades.

El incidente tuvo lugar este miércoles a las 9:00 a.m. (hora local) en Ban Thanon Khot, situado en el subdistrito de Si Khiew. La grúa se derrumbó mientras un tren que llegaba desde Bangkok se dirigía hacia la provincia de Ubon Ratchathani.

Grave accidente ferroviario

La estructura metálica del equipo de construcción impactó directamente sobre la formación, provocando que descarrilara y, en un trágico giro, comenzara a incendiarsi con los pasajeros a bordo.

Rescate en acción

Las autoridades reaccionaron con celeridad, desplegando un operativo masivo de rescate que incluyó a policías, paramédicos y bomberos. Estos últimos se encargaron de sofocar el fuego, mientras equipos de rescate utilizaban cortadoras hidráulicas para liberar a los heridos atrapados entre los restos del tren.

Momentos posteriores al accidente en Tailandia

Impacto y consecuencias

A través de las coberturas en vivo, se hizo evidente la magnitud de la tragedia. Hasta el momento, se han contabilizado 22 muertes de las 195 personas que viajaban en el tren. Las autoridades trabajan arduamente para identificar a las víctimas mientras acceden al interior del vehículo.

Los heridos han sido llevados a varios hospitales de la región, incluidas instituciones como Si Khiew, Sung Noen y Maharaj Nakhon Ratchasima, según reportes de medios locales.

Contención del fuego y búsqueda de sobrevivientes

Después de varias horas de trabajo intenso, el Departamento de Relaciones Públicas informó a través de sus redes sociales que el incendio estaba siendo controlado y que los rescatistas continuaban en su labor de búsqueda de personas atrapadas en el interior del tren.