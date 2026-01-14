Trump busca dividir el mundo en tres bloques: EE.UU., China y Rusia

La reciente operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela ha cambiado drásticamente el panorama geopolítico de la región. La captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha suscitado debates intensos sobre las implicancias de este acto en el futuro de América Latina.

Una Perspectiva Decimonónica del Poder

El exdiplomático Ricardo Zúñiga, quien fue subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, afirma que la visión de Donald Trump sobre el poder refleja una mentalidad del siglo XIX. «Para él, aquel periodo fue la época dorada de EE.UU., marcado por un control absoluto en el continente», asegura Zúñiga.

Implicaciones para las Elecciones en América Latina

Con las elecciones presidenciales en Brasil y Colombia a la vista en 2026, surge la pregunta: ¿intentará Trump influir en estos comicios como lo hizo en Honduras? Las repercusiones de la intervención en Venezuela podrían ser significativas, especialmente si la situación política se complica.

Reacciones Regionales y el Futuro de las Relaciones Bilaterales

El presidente Lula de Brasil ha expresado su condena ante la acción militar, un eco de la postura históricamente contraria de Brasil hacia las intervenciones extranjeras en Sudamérica. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, también ha criticado la detención de Maduro, pero con un enfoque cauteloso, dado su vínculo con EE.UU.

Las Reacciones Internacionales y el Viejo Continuum de Intervencionismo

Las reacciones de países como el Reino Unido, Alemania y Francia han sido de cautela. Si bien comparten un descontento con el régimen de Maduro, su interés en evitar un conflicto directo con EE.UU. podría moderar sus críticas.

Las Implicaciones para el Equilibrio Global

Oliver Stuenkel, analista político, señala que tanto gobiernos democráticos como autoritarios deben evaluar el nuevo panorama. La Casa Blanca ha dejado claro que el hemisferio occidental es un área de interés prioritario, lo que podría generar tensiones no solo en América Latina, sino también a nivel global.

El Papel de China y las Potenciales Repercusiones

Mientras EE.UU. se afianza en su posición de poder, China podría aprovechar el descontento generado por el intervencionismo estadounidense para fortalecer su influjo en la región. Con una política que busca posicionarse como un socio confiable, Beijing podría sacar provecho del caos creado por las acción estadounidenses.

Las Opiniones Encontradas y el Futuro de las Alianzas

Concluyendo, es evidente que la intervención en Venezuela ha dejado una profunda huella en la percepción global de EE.UU. Las viejas alianzas se ven amenazadas, y la administración de Trump podría estar desmantelando sistemas de cooperación que llevaron décadas en construirse.