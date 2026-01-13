Alphabet supera a Apple en valor de mercado gracias a la IA

El gigante tecnológico Alphabet, matriz de Google, ha desbancado a Apple en valor de mercado, convirtiéndose en la segunda compañía más valiosa del planeta gracias a sus avances en inteligencia artificial.

En un sorprendente giro en Wall Street, Alphabet ha logrado superar a Apple, alcanzando una capitalización bursátil de 3,89 billones de dólares. Esta destacada posición en el ranking global se debe en gran parte a sus innovaciones en inteligencia artificial, que han atraído la atención de los inversores.

El Impulso de la Inteligencia Artificial

Alphabet ha reforzado su estrategia incluyendo modelos de inteligencia artificial más avanzados, mejorando productos clave como el buscador, YouTube y su infraestructura en la nube. Esta adaptabilidad ha generado una renovada confianza en sus acciones, contrastando con la caída de Apple, que ha experimentado un descenso en su valor de cerca de 200.000 millones de dólares en los últimos días.

Estadísticas del Mercado

Apple ha enfrentado seis días de pérdidas consecutivas, mientras que Alphabet ha visto un crecimiento constante, registrando un aumento del 2,4% en una sola jornada, seguido de un incremento del 1,1% al día siguiente. Esto subraya la capacidad de Alphabet para adaptarse y liderar en un mercado competitivo.

Nvidia Se Mantiene en la Cima

A pesar del avance de Alphabet, Nvidia sigue siendo la empresa más valiosa del mundo, gracias a su papel crucial en el desarrollo de chips para inteligencia artificial. La tendencia del mercado indica que la confianza se centra en las empresas que lideran esta revolución tecnológica.

Desafíos para Apple

Apple, aunque sigue siendo un jugador importante en el sector tecnológico, enfrenta un periodo complicado, marcado por disminuciones en las ventas y una reputación de avance lento en el ámbito de la inteligencia artificial. Esta situación ha permitido a Alphabet marcar un cambio significativo en el equilibrio de poder tecnológico.

La Adquisición de Intersect: Un Paso Clave para Alphabet

Claramente decidido a fortalecer su posición, Alphabet ha adquirido a la empresa Intersect por 4.750 millones de dólares. Este movimiento no solo implica la compra en efectivo, sino también la asunción de deuda, y tiene como objetivo acelerar el desarrollo de centros de datos y proyectos energéticos en los Estados Unidos.

Proyecciones Futuras

Con esta integración, Alphabet no solo ampliará su capacidad de generación energética, sino que también potenciará sus esfuerzos en la construcción de instalaciones necesarias para sostener su creciente demanda en inteligencia artificial. Según el CEO de Google, Sundar Pichai, esta compra permitirá «expandir la capacidad y reinventar soluciones energéticas» para mantener a Estados Unidos como un líder en innovación.