Feliz por la Visita de Milei: Siciliano Resalta el Éxito de la Política de Festivales

La visita del presidente Javier Milei al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María ha desatado análisis en el oficialismo provincial, que ve en este acontecimiento una clara señal política y un respaldo a la cultura local.

El funcionario Miguel Siciliano expresó su satisfacción ante la confirmación de la visita presidencial, destacando que este festival se beneficia de una fuerte inversión provincial de 500 millones de pesos. Este aporte no solo enriquece el panorama cultural, sino que también desempeña un papel fundamental en la economía de la región.

Impacto económico y cultural del festival

Según Siciliano, el gasto significativo en el evento genera un derrame en la economía local, provincial y nacional. “Este tipo de iniciativas provocan un notable movimiento de consumo y recaudación impositiva, especialmente a través del IVA”, afirmó.

Dentro de este contexto, el funcionario subrayó que la presencia de Milei en un evento respaldado por el gobierno provincial no es solo un gesto protocolar, sino un reconocimiento de la importancia de las políticas culturales. “Su asistencia valida lo que siempre hemos defendido: que estos festivales no solo celebran nuestra cultura, sino que también dinamizan la economía”, agregó.

Desafíos y oportunidades de diálogo

Sin embargo, la visita de Milei no está exenta de contradicciones. El presidente ha criticado en varias ocasiones las políticas provinciales en cuanto al reparto de fondos para festivales. Al respecto, Siciliano defendió la postura del gobierno provincial: “Nos sentimos orgullosos de continuar apoyando eventos de esta magnitud, que celebran nuestras tradiciones y fomentan la economía en cada rincón de Córdoba”.

Respecto a un posible encuentro entre Milei y el gobernador Martín Llaryora, Siciliano dejó claro que no hay coordinaciones confirmadas hasta el momento. “No estamos seguros de que eso vaya a suceder. Lo esencial es que hay un respaldo político a nuestros festivales, independientemente de la presencia del gobernador”, concluyó.

La llegada del presidente al festival, por lo tanto, se presenta como una oportunidad tanto para la cultura cordobesa como para recalibrar las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno.